تخصیص ۴ هزار تن کود اوره در ۳ ماهه نخست امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، علیمحمد حسینی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران از تأمین و توزیع ۴ هزار تن کود کشاورزی اوره به تفکیک کارگزاران، مطابق برش ابلاغی سازمان جهاد کشاورزی استان، به انبار کارگزاران استان تهران طی ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.
وی افزود: با توجه به نیاز مبرم بخش کشاورزی به نهادههای اساسی و نقش حیاتی این بخش در تأمین امنیت غذایی و اقتصادی کشور، توجه ویژه به تأمین و توزیع بهموقع نهادههای کشاورزی ضروری است.
وی اظهار کرد: تأمین کافی و بهموقع کودهای شیمیایی، بهویژه کود اوره، برای کشاورزان از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا این نهاده نقش مؤثری در رشد و افزایش عملکرد محصولات کشاورزی دارد و هرگونه کمبود آن میتواند بر میزان تولید و در نهایت بر قیمت محصولات در بازار مصرف تأثیرگذار باشد.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ادامه داد: توزیع این میزان کود اوره در سطح استان، اقدامی حمایتی و پیشگیرانه در راستای پشتیبانی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تقویت امنیت غذایی کشور به شمار میرود.
حسینی تصریح کرد: این مقدار کود بر اساس حواله الکترونیکی و از طریق کارگزاران و عاملان فروش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان تهران، بین کشاورزان واجد شرایط توزیع خواهد شد.
نظر شما