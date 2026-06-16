شهریار حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به این موضوع که آمریکا به امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ با ایران و جبهه مقاومت وادار شد، اظهار کرد: در طول سال‌های پس از انقلاب، وحدت و اتحاد میان ملت و حاکمیت موجب توفیقات نظام در عرصه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، اجتماعی، داخلی و بین‌المللی شده است. بر این اساس، ضروری است که همچنان این وحدت و انسجام ملی حفظ شود.

دشمن به اهداف خود نرسید

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس یازدهم با اشاره به این مسئله که هدف دشمن نابودی و تسلیم ایران بود، اما در رسیدن به اهدافش ناکام شد، گفت: آمریکا، متحدان منطقه‌ای آن و همچنین رژیم صهیونیستی برای توافق با ایران وارد میدان نشده بودند، بلکه چه در جنگ ۱۲ روزه و چه در جنگ رمضان، با هدف شکست کامل جمهوری اسلامی ایران وارد عمل شدند. اما در نهایت، با وجود یک جنگ نابرابر، آنچه موجب برتری جمهوری اسلامی ایران شد و آمریکا را به پذیرش تفاهم با جمهوری اسلامی ایران وادار کرد، وحدت و اتحادی بود که میان ملت و حاکمیت وجود داشت و به‌ویژه در جریان جنگ رمضان تقویت شد.

منافع ایران در تفاهم‌نامه لحاظ شده است

وی با اشاره به مفاد تفاهم صورت‌گرفته، بیان کرد: اگر بخواهیم بررسی جامعی از بندهای این تفاهم‌نامه یا یادداشت تفاهم داشته باشیم، باید گفت که در مجموع منافع جمهوری اسلامی ایران در آن لحاظ شده است. آنچه آمریکا را به پذیرش چنین تفاهمی وادار کرد نیز قدرت، اراده و وحدت ملت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بود.

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هرگونه خدشه به این وحدت، تحت هر عنوان و به هر بهانه‌ای، در واقع آب ریختن به آسیاب دشمن است. در شرایط فعلی، تنها جریانی که به شدت با این تفاهم‌نامه یا به تعبیر دقیق‌تر، یادداشت تفاهم مخالف است، رژیم صهیونیستی است که به اشکال مختلف در پی برهم زدن آن است. بنابراین نباید اقدامی صورت گیرد که در راستای اهداف اسرائیل باشد.

دو قطبی‌سازی جامعه در راستای اهداف اسرائیل

وی ادامه داد: ایجاد خدشه در وحدت و اتحاد ملی و دو قطبی کردن جامعه، دقیقاً همان چیزی است که رژیم صهیونیستی دنبال می‌کند. از این رو باید از هر اقدامی که موجب تضعیف انسجام داخلی شود، پرهیز کرد.

ضرورت اعتماد به تیم مذاکره‌کننده

این نماینده سابق مجلس در ادامه، با تاکید بر لزوم اعتماد به مسئولان و تیم مذاکره‌کننده کشورمان، گفت: به طور کلی هیچ جریان، فرد یا قشری دلسوزتر از مسئولان و اعضای تیم مذاکره‌کننده نسبت به منافع کشور نیست. این تیم با نهایت توانمندی و با در نظر گرفتن منافع ملی، مذاکرات را پیش برده و قطعاً شایسته اعتماد است.

وی افزود: اعضای تیم مذاکره‌کننده نیز در چارچوب رهنمودها و سیاست‌های مقام معظم رهبری، امور را دنبال می‌کنند و تمام مواردی که تاکنون مورد توافق قرار گرفته یا قرار است در آینده به امضا برسد، با نظر و تأیید ایشان انجام می‌شود. بدون موافقت مقام معظم رهبری هیچ توافقی شکل نخواهد گرفت.

رهبری، فصل‌الخطاب مذاکرات است

حیدری با تاکید بر اینکه حفظ وحدت ملی، مهم‌ترین پشتوانه تیم مذاکره‌کننده کشورمان است، تصریح کرد: در نهایت، فصل‌الخطاب همه این مسائل، مقام معظم رهبری هستند. هنگامی که ایشان با روند مذاکرات و بندهای توافق موافقت می‌کنند، این موضوع برای همه اتمام حجت است. بنابراین همه باید در راستای منافع ملی، اعتماد به تیم مذاکره‌کننده و تبعیت از نظر مقام معظم رهبری حرکت کنند.