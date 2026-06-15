به گزارش خبرگزاری مهر،، برنامه اعلام شده از سوی کمیته برگزاری این رقابت‌ها به شرح زیر است:



پنج‌شنبه ۲۸ خردادماه

شروع مسابقات از ساعت ۱۳:۰۰ به وقت اندونزی (۸:۳۰ به وقت تهران)

رقابت‌های کاتای انفرادی زنان و مردان

رقابت‌های کومیته وزن ۵۵- کیلوگرم مردان

رقابت‌های کومیته وزن ۵۰- کیلوگرم بانوان



جمعه ۲۹ خردادماه

شروع مسابقات از ساعت ۹:۰۰ به وقت اندونزی (۴:۳۰ به وقت تهران)

رقابت‌های کاتای تیمی زنان و مردان

کومیته بانوان در اوزان ۵۵-، ۶۱-، ۶۸- و ۶۸+ کیلوگرم

کومیته مردان در اوزان ۶۰-، ۶۷-، ۷۵-، ۸۴- و ۸۴+ کیلوگرم



شنبه ۳۰ خردادماه

شروع رقابت‌های پاراکاراته از ساعت ۹:۰۰ به وقت اندونزی (۴:۳۰ به وقت تهران)

شروع رقابت‌های کومیته تیمی زنان و مردان از ساعت ۱۱:۳۰ به وقت اندونزی (۷:۰۰ به وقت تهران)



یکشنبه ۳۱ خردادماه

شروع مسابقات از ساعت ۹:۳۰ به وقت اندونزی (۵:۰۰ به وقت تهران)

برگزاری دیدارهای فینال در تمامی بخش‌های زنان و مردان



بر اساس اعلام کمیته برگزاری، زمان‌بندی دقیق هر رده و هر بخش، یک روز پیش از برگزاری مسابقات اعلام خواهد شد که متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.