  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۶

برنامه بیست‌ودومین دوره مسابقات کاراته قهرمانی آسیا مشخص شد

برنامه بیست‌ودومین دوره مسابقات کاراته قهرمانی آسیا مشخص شد

بیست‌ودومین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی بزرگسالان آسیا از ۲۸ تا ۳۱ خرداد در اندونزی برگزار می‌شود و تیم ملی ایران در دو بخش زنان و مردان (کاتا و کومیته) به میدان خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر،، برنامه اعلام شده از سوی کمیته برگزاری این رقابت‌ها به شرح زیر است:

پنج‌شنبه ۲۸ خردادماه
شروع مسابقات از ساعت ۱۳:۰۰ به وقت اندونزی (۸:۳۰ به وقت تهران)
رقابت‌های کاتای انفرادی زنان و مردان
رقابت‌های کومیته وزن ۵۵- کیلوگرم مردان
رقابت‌های کومیته وزن ۵۰- کیلوگرم بانوان

جمعه ۲۹ خردادماه
شروع مسابقات از ساعت ۹:۰۰ به وقت اندونزی (۴:۳۰ به وقت تهران)
رقابت‌های کاتای تیمی زنان و مردان
کومیته بانوان در اوزان ۵۵-، ۶۱-، ۶۸- و ۶۸+ کیلوگرم
کومیته مردان در اوزان ۶۰-، ۶۷-، ۷۵-، ۸۴- و ۸۴+ کیلوگرم

شنبه ۳۰ خردادماه
شروع رقابت‌های پاراکاراته از ساعت ۹:۰۰ به وقت اندونزی (۴:۳۰ به وقت تهران)
شروع رقابت‌های کومیته تیمی زنان و مردان از ساعت ۱۱:۳۰ به وقت اندونزی (۷:۰۰ به وقت تهران)

یکشنبه ۳۱ خردادماه
شروع مسابقات از ساعت ۹:۳۰ به وقت اندونزی (۵:۰۰ به وقت تهران)
برگزاری دیدارهای فینال در تمامی بخش‌های زنان و مردان

بر اساس اعلام کمیته برگزاری، زمان‌بندی دقیق هر رده و هر بخش، یک روز پیش از برگزاری مسابقات اعلام خواهد شد که متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.

کد مطلب 6860881

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها