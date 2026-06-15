  1. استانها
  2. زنجان
۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

بیش از ۸۰۰ مبلغ در ماه محرم به مناطق مختلف استان زنجان اعزام می شوند

بیش از ۸۰۰ مبلغ در ماه محرم به مناطق مختلف استان زنجان اعزام می شوند

زنجان- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان، از اعزام بیش از ۸۰۰ مبلغ و مبلغه به مناطق مختلف شهری و روستایی استان در ایام ماه محرم خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی یوسفی با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده این اداره‌کل برای ایام محرم اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن ماه حزن و اندوه اهل‌بیت(ع)، بیش از ۸۰۰ مبلغ در قالب شبکه تبلیغی استان به مساجد، هیئات مذهبی، حسینیه‌ها، مراکز فرهنگی، روستاها و مناطق مختلف اعزام خواهند شد.

وی با بیان اینکه محرم فرصت بی‌بدیلی برای تبیین معارف دینی و اجتماعی اسلام ناب محمدی(ص) است، افزود: محور اصلی فعالیت مبلغان که ۶۰۰ نفر در مناطق روستایی و بیش از ۲۰۰ نفر در مناطق شهری ، تبیین اهداف و پیام‌های نهضت عاشورا، تقویت باورهای دینی، پاسخگویی به شبهات و ارتقای بصیرت دینی و اجتماعی مخاطبان خواهد بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان جهاد تبیین را از مهم‌ترین مأموریت‌های مبلغان در شرایط کنونی دانست و تصریح کرد: روشنگری در حوزه مسائل روز جامعه، تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، مقابله با جنگ شناختی و روایت‌های تحریف‌شده دشمن و همچنین ترویج فرهنگ امید و مسئولیت‌پذیری اجتماعی از جمله موضوعاتی است که در برنامه‌های تبلیغی محرم مورد توجه قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اهمیت گفتمان مقاومت در امت اسلامی خاطرنشان کرد: مبلغان اعزامی با بهره‌گیری از ظرفیت مجالس عزاداری و اجتماعات مردمی، به تبیین ابعاد مختلف فرهنگ مقاومت، ایستادگی در برابر ظلم و استکبار و نقش مکتب عاشورا در شکل‌گیری جبهه مقاومت خواهند پرداخت.

یوسفی اظهار داشت: تبلیغ مؤثر، مردمی و مسئله‌محور، تقویت انسجام اجتماعی، ترویج سبک زندگی اسلامی و تبیین وظایف دینی و اجتماعی مردم در شرایط کنونی از دیگر محورهای فعالیت مبلغان در ماه محرم امسال خواهد بود تا پیام عزت، آزادگی و بصیرت حسینی به شکلی گسترده در سطح جامعه ترویج شود.

کد مطلب 6860917

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها