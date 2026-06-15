به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «جسد زنده» نوشته لئو تولستوی، به طراحی و کارگردانی المیرا نوروزی پس از توقف چند روزه، به صحنه باز می‌گردد و از امشب ۲۵ خرداد، ساعت ۱۹ در خانه نمایش مهرگان روی صحنه می‌رود.

در این نمایش که کاری از گروه مایارت است، سارا ‌طلائی، مهشید ‌صداقت ‌منش، ستایش ‌صحرایی، یونس ‌رادمهر، آیسا ‌محمدی، سالار ‌برزگر، مرتضی ‌نصرآبادی، ملیکا ‌فولادی، بهار صالحی، امیررضا ‌سلطانی، مائده ‌عظیمی، محمدجواد ‌اصغری و المیرا ‌نوروزی به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه این اثر آمده‌است: «این تراژدی خواب است یا بیداری؟ اگر خواب باشد من باید از آن بیدار شوم ...»

دیگر عوامل این اثر نمایشی ۶۰ دقیقه‌ای، عبارتند از مشاور هنری و دستیار کارگردان: محمدجواد ‌اصغری، منشی صحنه و آهنگساز: ایمان ‌تجریشی، مدیر تبلیغات: محمدسجاد ‌رشیدی، مدیر رسانه: امین ‌اسلامی، مشاور رسانه: پارسا اسماعیلی، عوامل فنی مهرگان (اتاق فرمان): امیرحسین ‌محمدی، علیرضا ‌ابوطالبی، عکاس: پارمیدا ‌محمدخانی، طراح نور و دکور: محمدجواد ‌اصغری، طراح پوستر و تیزر: المیرا ‌نوروزی، گریمور: ملیکا ‌فولادی و دستیار گریم: سارا ‌طلائی و ستایش ‌صحرایی.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت تهیه بلیت این نمایش به سایت تیوال مراجعه کنند.