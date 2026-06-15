به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه سوره امید، نمایش عروسکی «درخت گیلاس» به نویسندگی شراره طیار و محمدحسین حبیبی و کارگردانی شراره طیار که با اقتباس از کتاب محبوب «چرا؟ چرا؟ چرا؟» نوشته کلر ژوبرت تولید شده، از ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ هر شب ساعت ۱۸:۱۵ در تالار هنر میزبان مخاطبان کودک و نوجوان است.

«درخت گیلاس» که به سفارش خانه نمایش امید بازتولید شده، تلاش دارد با بیانی تمثیلی و متناسب با جهان ذهنی کودکان، مفاهیمی چون آزادگی، ایستادگی در برابر ظلم و ظلم‌ستیزی را برای مخاطبان کم‌سن‌وسال روایت کند.

داستان این اثر از کتاب «چرا؟ چرا؟ چرا؟» منتشرشده توسط انتشارات مهرک الهام گرفته است؛ کتابی که با زبانی ساده و داستانی، مفاهیم مرتبط با واقعه عاشورا و سیره امام حسین (ع) را برای کودکان بیان می‌کند. این نمایش نیز با بهره‌گیری از فضایی نمادین و شاعرانه، تلاش می‌کند همین مفاهیم را در قالب داستانی نمایشی و قابل لمس برای مخاطبان کودک و نوجوان ارائه دهد.

در خلاصه داستان «درخت گیلاس» آمده است: «قصه درختی زیبا که آشیانه پرنده‌هاست؛ اما حضور یک دارکوب زورگو آرامش آنها را بر هم زده است. تا اینکه روزی بلبلی از راه می‌رسد و به پرنده‌ها کمک می‌کند تا در برابر زورگویی بایستند و از خانه خود دفاع کنند.»

این نمایش پیش از این نیز با تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روی صحنه رفته بود و اکنون در آستانه ماه محرم با اجرایی تازه در تالار هنر، سالن تخصصی تئاتر کودک و نوجوان، میزبان تماشاگران می‌شود.

فهیمه باروتچی، امیرحسین انصافی، شراره طیار و امیرمحمد انصافی در مقام بازی‌ساز در این نمایش حضور دارند. عمار تفتی روایت این نمایش را بر عهده دارد و پریا طیار نیز با صدای خود گروه را همراهی می‌کند.

در این اثر نمایشی، زهرا نصراله و بهرام هدایت به عنوان دستیاران کارگردان حضور داشته‌اند و امیرحسین انصافی نیز ترانه‌ها و موسیقی نمایش را ساخته است. طراحی صحنه و عروسک‌های نمایش را محمدرضا بحرالعلومی انجام داده و حسن مهدوی بخش انیمیشن اثر را بر عهده داشته است. نازنین یزدانی طراح پوستر، محمدرضا شاملوفرد طراح نور و امید انصاری مجری طرح این نمایش هستند. همچنین عکاسی اثر توسط اختر تاجیک و زهرا نصراله انجام شده و مینا بهرامی‌تبار مسئولیت روابط عمومی نمایش را بر عهده دارد.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می‌توانند به سایت‌های‌ گیشه تئاتر و تیوال مراجعه کنند.