میرمحمدیان: محرم عرصه صیانت از بعثت ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ناصر میرمحمدیان ظهر دوشنبه در همایش «پرچم‌داران محرم» ویژه مسئولان هیئات مذهبی، مداحان و بانیان مجالس خانگی استان چهارمحال و بختیاری در دفتر امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه امسال محرمی متفاوت را در پیش داریم، اظهار کرد: امسال محرم ما در میانه یک اتفاق بزرگ قرار گرفته که رهبر انقلاب در یکی از پیام‌های خودشان از این جنگ و بعثت مردمی با عنوان «معجزه» یاد کردند.

مدیرعامل بنیاد هدایت کشور با ذکر اینکه اتفاقات و تحولات عجیبی ذیل جنگ رمضان در دنیا رخ داد، افزود: معجزه قبلاً عصای موسی یا زنده کردن مردگان توسط حضرت عیسی بود که از ادله عقلی جدا است؛ امروز وقتی امام انقلاب از تعبیر معجزه استفاده می‌کنند باید درباره چرایی آن تأمل کرد تا بتوان آن را پررنگ و برجسته نمود.

ملت مبعوث پای کلمه حق ایستادند

میرمحمدیان با اشاره به اینکه موشک زدن به اسرائیل یا پایگاه آمریکایی با بستن تنگه هرمز معجزه نبود، افزود: معجزه مهم و واقعی در جامعه ایران طی این مدت این بود که عده‌ای از مردم به خاطر خدا قیام کردند و پای حرفی ایستادند که مردم زمان‌های دیگر این کار را نکردند.

وی اظهار کرد: در زمان امام حسین (ع) مسلمانان قدر امام خود را ندانستند و با حضرت همراهی نکردند و ۱۴۰۰ سال است که ما عزادار این مصیبت هستیم. معجزه این است که وقتی امام انقلاب شهید شد و جایگزین ایشان هم مشخص نشده بود و زمانی هم که تعیین شد از دیده‌ها پنهان هستند، مردم در این شرایط پای کلمه حق ایستادند و بالغ بر ۱۰۰ شب است که در خیابان حضور دارند.

میرمحمدیان با تصریح اینکه برپایی یک راهپیمایی روز قدس یا ۲۲ بهمن با حجم انبوهی از جلسات هماهنگی و تمهیدات فراوان یک‌بار در سال برگزار می‌شد اما اکنون می‌بینیم که هر شب یک راهپیمایی در همان سطح گسترده برگزار می‌شود و مردم هم به خیابان می‌آیند و سنگر را خالی نگذاشته‌اند.

وی با تأکید بر اینکه مردم ایران در ۱۰ روزی که رهبر نداشتند خودشان رهبر بودند، افزود: تصور کنید که مردم در زمان هر یک از ائمه معصومین علیهم‌السلام چگونه پشت امام خود را خالی گذاشتند اما مردم ایران هیچ‌گاه پشت نائب امام معصوم را خالی نکردند و این جز معجزه نیست.

ضرورت حفظ اتحاد و یکپارچگی معجزه‌گونه ملت

میرمحمدیان با تأکید بر اینکه بر هم زدن این انسجام‌ و اتحاد معجزه‌گونه مردم جز خیانت نیست، توضیح داد: مسئولان کشورمان در این مذاکره با شیطان بزرگ خوب می‌دانند که این فقط یک وقفه کوتاه برای تجدید قوا و آمادگی برای یک جنگ بزرگتر است و لذا نباید با اختلاف و تفرقه، این فضای اتحاد و همدلی را مخدوش کرد.

وی با یادآوری اینکه جنگ بعدی بسیار بزرگ‌تر از جنگ رمضان خواهد بود، افزود: دشمن خیال می‌کرد مردم ما با جمهوری اسلامی همراه نیستند و می‌خواهند به دامان غرب پناه ببرند لذا دشمن لایه‌هایی از مسئولان ما را به شهادت رساند تا زمینه را برای فروپاشی نظام و سپس تجزیه فراهم کند. اما او خوب متوجه شد سدراه اصلی برای غارت و چپاول ایران، مردم‌اند لذا جنگ بعدی دشمن فشار به مردم خواهد بود و باید برای این موضوع خودمان را آماده کنیم.

اهمیت آماده سازی برای جنگ آینده با دشمن

مدیرعامل بنیاد هدایت اظهار کرد: آنچه امروز اهمیت دارد، حفظ صفوف منسجم ملت و صیانت از معجزه بعثت مردمی است و محرم امسال محرم در دل معجزه است. چه روضه‌ای از این سخت‌تر که ما ملت ایران چهره اماممان را بعد از ماه‌ها ندیدیم و ندیده و نشناخته دل به پیام کتبی ایشان داده و جان خودمان را فدا می‌کنیم.

میرمحمدیان گفت: رهبر انقلاب مردمی دارد که این‌گونه وفادار و پای کارند. مردم زمان سیدالشهدا اما با آنکه امامشان را می‌دیدند ایشان را به دل آتش فرستادند و خود و اهل بیت ایشان مظلومانه توسط شقی‌ترین قوم به شهادت رسیدند.

میرمحمدیان تصریح کرد: اوج قدرت امام حسین (ع) را زمانی که بعثت مردم ایران را نگاه می‌کنیم بیشتر متوجه می‌شویم و محرم امسال باید این فراز را بیش از همیشه تکرار کنیم که «یا لَیتَنا کنّا مَعَک فَنَفوزَ فَوْزاً عَظیماً» یا اباعبداللَّه»، ای کاش ما با تو بودیم و رستگاری عظیم پیدا می ‌کردیم.