به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار محمدمسعود صادقی با سیدعلی موسوی‌زاده، معاون امور بین‌الملل بنیاد سعدی، حکم انتصاب وی به عنوان نماینده بنیاد سعدی در شهر آلماتی که از سوی غلامعلی حدادعادل، رئیس بنیاد سعدی، صادر شده است، به او اعطا شد.

در این حکم، بر ضرورت برنامه‌ریزی و اقدام هدفمند برای توسعه و گسترش آموزش زبان و ادبیات فارسی در حوزه مأموریت تأکید شده است.

تهیه گزارش‌های تحلیلی از وضعیت زبان فارسی، شناسایی ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود، ارائه راهبردهای مؤثر برای گسترش آموزش زبان فارسی و اجرای برنامه‌های آموزشی، دانش‌افزایی از جمله مأموریت‌های تعیین‌شده برای نماینده بنیاد سعدی در آلماتی عنوان شده است.

همچنین حمایت از ایجاد و توسعه کرسی‌ها، رشته‌ها و مراکز آموزش زبان و ادبیات فارسی، راه‌اندازی و تقویت اتاق‌های ایران در دانشگاه‌ها، فراهم‌سازی تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی و اجرای استانداردها و شیوه‌های آموزشی تدوین‌شده از سوی بنیاد سعدی از دیگر محورهای این مأموریت است.

بر اساس این حکم، گسترش آموزش زبان فارسی در مدارس و مراکز آموزشی، حمایت از دانشجویان، استادان و پژوهشگران حوزه زبان و ادبیات فارسی، شناسایی و تربیت نیروهای بومی مستعد، اعطای فرصت‌های مطالعاتی و راتبه های تحصیلی و پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و پژوهشی مرتبط با زبان فارسی نیز در دستور کار نمایندگی بنیاد سعدی در قزاقستان قرار دارد.

توسعه همکاری‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای با دانشگاه‌ها و مؤسسات مرتبط، برگزاری نشست‌های علمی و آموزشی، حمایت از فعالیت انجمن‌ها و نهادهای مرتبط با زبان و ادبیات فارسی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی برای ترویج زبان فارسی از دیگر وظایف پیش‌بینی‌شده در این حکم است.

موسوی‌زاده نیز در این دیدار ضمن ابلاغ حکم نمایندگی بنیاد سعدی، برای صادقی در انجام مأموریت‌های فرهنگی و آموزشی و توسعه زبان و ادبیات فارسی در قزاقستان آرزوی موفقیت کرد.