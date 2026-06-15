  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

مقاومت از میدان انقلاب تا میدان آزادی ملت‌های مظلوم به پیروزی رسید

مقاومت از میدان انقلاب تا میدان آزادی ملت‌های مظلوم به پیروزی رسید

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فضای مجازی نوشت: مقاومت متکی بر ایمان الهی یک بار دیگر از میدان انقلاب تهران تا میدان آزادی ملت‌های مظلوم به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فضای مجازی نوشت: مقاومت متکی بر ایمان الهی یک بار دیگر از میدان انقلاب تهران تا میدان آزادی ملت‌های مظلوم به پیروزی رسید.

وی افزود: آفرین بر ملت امام حسینی ایران و مقاومت منطقه‌ای قهرمان که در آستانه محرم حسینی اثبات کردند هیهات من الذله یعنی چه و واقعاً خون بر شمشیر پیروز است.

کد مطلب 6861093
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها