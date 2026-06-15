به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فضای مجازی نوشت: مقاومت متکی بر ایمان الهی یک بار دیگر از میدان انقلاب تهران تا میدان آزادی ملت‌های مظلوم به پیروزی رسید.



وی افزود: آفرین بر ملت امام حسینی ایران و مقاومت منطقه‌ای قهرمان که در آستانه محرم حسینی اثبات کردند هیهات من الذله یعنی چه و واقعاً خون بر شمشیر پیروز است.