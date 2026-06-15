به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فضای مجازی نوشت: مقاومت متکی بر ایمان الهی یک بار دیگر از میدان انقلاب تهران تا میدان آزادی ملتهای مظلوم به پیروزی رسید.
وی افزود: آفرین بر ملت امام حسینی ایران و مقاومت منطقهای قهرمان که در آستانه محرم حسینی اثبات کردند هیهات من الذله یعنی چه و واقعاً خون بر شمشیر پیروز است.
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فضای مجازی نوشت: مقاومت متکی بر ایمان الهی یک بار دیگر از میدان انقلاب تهران تا میدان آزادی ملتهای مظلوم به پیروزی رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فضای مجازی نوشت: مقاومت متکی بر ایمان الهی یک بار دیگر از میدان انقلاب تهران تا میدان آزادی ملتهای مظلوم به پیروزی رسید.
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