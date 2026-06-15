ماه محرم در استان بوشهر کدام هیئت برویم؛ از بوشهر تا برازجان و عالیشهر

خبرگزاری مهر، گروه استانها: بوشهر با آغاز ماه محرم، چهرهای متفاوت به خود میگیرد. از کوچههای باریک و تاریخی محلات قدیمی گرفته تا خیابانهای جدید شهر، همه جا نشانی از عزای سیدالشهدا (ع) دیده میشود.
پرچمهای سیاه بر سردر مساجد، حسینیهها و تکایا برافراشته میشود و نوای «یا حسین» در جای جای این استان طنینانداز میشود. در این میان آیینهای سنتی عزاداری بوشهر همچون سنج و دمام، سینهزنی واحد، نوحهخوانیهای اصیل و دستههای عزاداری که نسل به نسل منتقل شدهاند، جلوهای ویژه به محرم در این استان بخشیدهاند.
محرم در بوشهر بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی مردم این دیار است. هر محله و هر هیئت، تاریخچهای طولانی و خاطراتی ماندگار از عزاداری برای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را در دل خود جای داده است. از نوجوانانی که نخستین تجربه حضور در هیئت را پشت سر میگذارند تا پیشکسوتانی که دههها در این مجالس حضور داشتهاند، همه در کنار یکدیگر شبهای محرم را به صحنهای از عشق و ارادت به خاندان اهل بیت (ع) تبدیل میکنند.
با آغاز دهه نخست محرم، دهها هیئت شاخص در نقاط مختلف استان بوشهر برنامههای عزاداری خود را آغاز کردهاند و هر یک با حضور سخنرانان و مداحان شناختهشده، میزبان عزاداران حسینی خواهند بود.
هیئت خادمالشهدا بوشهر مراسم دهه نخست محرم خود را از دوشنبه ۲۵ خردادماه به مدت ۱۱ شب در یادمان شهدای گمنام پارک شغاب برگزار میکند.
این مراسم هر شب از ساعت ۲۰:۱۵ آغاز میشود و حجتالاسلام سید عبدالجلیل حسینی و حجتالاسلام سید محمد موسوی به ایراد سخن خواهند پرداخت.
همچنین حاج سیدعمار صفوی، حاج محمد وارث، حاج عباس فرید و کربلایی مسلم جعفری در این مراسم به مرثیهسرایی میپردازند.
هیئت شهدای گمنام شهرستان بوشهر نیز برنامه عزاداری دهه اول محرم را در آستان مقدس امامزاده قاسم (ع) واقع در شغاب برگزار میکند.
این مراسم از دوشنبه ۲۵ خردادماه به مدت ۱۱ شب و از ساعت ۲۰ آغاز خواهد شد. حجتالاسلام والمسلمین شیخ میثم دهقان با موضوع «زیارت عاشورا، مدرسه مجاهدت» سخنرانی میکند.
حاج سید مهدی فاطمی، حاج حسین احمدیپور، کربلایی کریم رمضانی، کربلایی مسلم جعفری و کربلایی محمد شنبدی مداحان این مراسم هستند.
صحن مطهر امامزاده عبدالمهیمن (ع) نیز در دهه نخست محرم میزبان مراسمی ویژه جوانان و نوجوانان خواهد بود.
این برنامه از سهشنبه ۲۶ خردادماه به مدت ۹ روز و از ساعت ۱۶:۴۵ در روضهخانه حضرت امالبنین (س) برگزار میشود.
حجتالاسلام علی باقری سخنران این مراسم است و حاج ابوالفضل ملاکی و کربلایی طاها بیغمیان به نوحهخوانی خواهند پرداخت.
هیئت منتظران حضرت مهدی (عج) نیز از دوشنبه ۲۵ خردادماه به مدت ۱۰ شب در مسجد خاتمالانبیاء (ص) واقع در خیابان بهشت صادق مراسم عزاداری خود را برگزار میکند.
این مراسم هر شب از ساعت ۲۱ آغاز میشود و حجتالاسلام جعفریزاده سخنران آن خواهد بود.
کربلایی محمد وارث و کربلایی جواد مطهری نیز مرثیهخوانی میکنند.
همچنین مراسم زنجیرزنی این هیئت هر شب پس از نماز مغرب و عشا در مسجد خاتمالانبیاء (ص) برگزار خواهد شد.
در شهرستان دشتستان نیز هیئت حضرت جوادالائمه (ع) برازجان برنامه دهه اول محرم خود را از دوشنبه ۲۵ خردادماه آغاز میکند.
این مراسم پس از نماز مغرب و عشا در مسجد حضرت جوادالائمه (ع) واقع در میدان آیتالله مجاهد و خیابان نجابت برگزار میشود.
حجتالاسلام قادری و اعتمادی سخنرانان این مراسم هستند و حاج عباس درسنگ، حاج محمدجواد قاسمپور، حاج امید عباسی، کربلایی سجاد کیهانی و حاج یاسین دهقانی به مداحی خواهند پرداخت.
مسجدالنبی (ص) عالیشهر نیز از دیگر مراکز مهم عزاداری محرم در استان بوشهر است. مراسم این مسجد از دوشنبه ۲۵ خردادماه به مدت ۱۳ شب و پس از نماز مغرب و عشا برگزار میشود.
حجتالاسلام رهانژاد از مشهد مقدس سخنران این مراسم خواهد بود و کربلایی علیرضا عابدی، کربلایی مالک بهزادی و کربلایی سیدحسین لطیفی به نوحهخوانی میپردازند.
هیئت سائلینالزینب (س) شهرستان بوشهر نیز مراسم عزاداری خود را از شب اول محرم به مدت ۱۳ شب در تکیه حضرت ابوالفضل (ع) واقع در سهراه ریشهر و روبهروی بانک سپه برگزار میکند.
این مراسم پس از نماز مغرب و عشا آغاز میشود. حجتالاسلام والمسلمین فقیهی از اصفهان سخنران این هیئت است و حاج میثم بهرامی، حاج حسین احمدیپور و حاج محمدرضا رازقیپور مداحی خواهند کرد.
فعالیت ۱۲۰۰ هیئت مذهبی در محرم
رئیس شورای هیئات مذهبی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گستردگی فعالیت هیئات مذهبی در استان اظهار کرد: استان بوشهر یکی از استانهای پیشرو در برگزاری آیینهای مذهبی و عزاداریهای محرم است و امسال نیز بیش از هزار و ۲۰۰ هیئت مذهبی دارای مجوز در نقاط مختلف استان برنامههای خود را برگزار میکنند.
نوشاد نوشادی افزود: هیئات مذهبی در تمامی شهرستانها، بخشها و روستاهای استان حضور فعال دارند و برنامههای متنوع فرهنگی، مذهبی و عزاداری را برای اقشار مختلف مردم تدارک دیدهاند.
وی با بیان اینکه شور و شعور حسینی در سالهای اخیر در استان بوشهر رشد چشمگیری داشته است، تصریح کرد: برآوردها نشان میدهد در دهه نخست محرم امسال بیش از ۱۰ هزار مراسم عزاداری شامل سخنرانی، روضهخوانی، سینهزنی، زنجیرزنی، مراسم ویژه بانوان، نوجوانان و برنامههای فرهنگی در سطح استان برگزار خواهد شد.
رئیس شورای هیئات مذهبی استان بوشهر خاطرنشان کرد: هیئات مذهبی علاوه بر نقشآفرینی در حوزه ترویج فرهنگ عاشورا، در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی نیز حضوری فعال دارند و محرم فرصت مناسبی برای تقویت انسجام اجتماعی و انتقال ارزشهای نهضت حسینی به نسل جوان است.
محرم در بوشهر تنها در برگزاری مراسم و آیینهای عزاداری خلاصه نمیشود؛ این ماه فرصتی برای تجلی همدلی، وحدت و ارادت مردم به مکتب عاشورا است.
از ساحل نیلگون خلیج فارس تا نخلستانهای دشتستان، صدای عزاداران حسینی در شبهای محرم طنینانداز میشود و هر هیئت، چراغی برای روایت حماسه کربلا و زنده نگه داشتن پیام آزادگی و ایثار حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خواهد بود.
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