تاثر داروی مس در کاهش پروتئین های سمی آلزایمر

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، این مطالعه نشان می‌دهد Cu(ATSM)، یک ترکیب مس نفوذکننده به مغز که به پاکسازی پروتئین‌های سمی کمک می‌کند، یک پمپ حیاتی پاکسازی ضایعات در سد خونی-مغزی را ترمیم می‌کند و راه جدیدی را برای درمان اختلال عملکرد عصبی-عروقی ناشی از آلزایمر و سایر زوال عقل‌ها می گشاید.

محققان گفتند که در بیماری آلزایمر، این سیستم که توسط پمپ‌های P-گلیکوپروتئین (P-gp) هدایت می‌شود، دچار اختلال می‌شود و به پروتئین‌های سمی آمیلوئید بتا اجازه می‌دهد تا در مغز تجمع یابند.

این یافته‌ها، پایه محکمی برای بررسی درمان‌های بیوفلزی مانند Cu(ATSM) برای مقابله با اختلال عملکرد رگ‌های خونی و از دست دادن حافظه در بیماری آلزایمر ایجاد می‌کند.

محقق اصلی «جی پیون»، مدرس موسسه علوم دارویی موناش در استرالیا، گفت: «این درمان با موفقیت رگ‌های خونی مغز را برای کاهش سطح پروتئین‌های سمی درگیر می‌کند و منجر به مزایای رفتاری می‌شود.»

این مطالعه نشان داد که Cu(ATSM) سطح P-gp را در یک مدل آلزایمر ۲۴.۱ درصد افزایش داده است، که به طور موثری ترمیم سد خونی-مغزی را با کاهش پروتئین‌های سمی و بهبود عملکرد شناختی مرتبط می‌کند.

وی افزود: «با بهبود پمپ‌ها، مغز سرانجام می‌تواند ضایعات به دام افتاده را پاکسازی کند. طی ۵۶ روز، این درمان آمیلوئید بتا سمی را ۴۲ درصد کاهش داد و یادگیری مکان یابی را تقریباً ۴۴ درصد بهبود بخشید.»

پروفسور «جوزف نیکولازو»، نویسنده ارشد این مقاله، گفت: « Cu(ATSM)، یک ترکیب مس با خواص ضد التهابی و محافظت‌کننده عصبی، پیش از این در آزمایش‌های بالینی برای پارکینسون و ALS با خیال راحت آزمایش شده است و به طور بالقوه مسیر خود را برای مطالعات انسانی آلزایمر تسریع می‌کند.»