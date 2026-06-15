دندانپزشکان جهادگر در شاهرود؛ ۱۱ پزشک به یاری مددجویان شتافتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ذوالفقاری ظهر دوشنبه در دیدار با رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ضمن اشاره به همراهی کادر درمان با طرح های جهادی بیان کرد: همراهی پزشکان و کادر درمان با این طرح ها برکات فراوانی را به همراه دارد.

وی گفت: ۱۱ دندانپزشک شاهرودی در حوزه فعالیت های جهادی به نیازمندان این شهرستان خدمترسانی می کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه این دندانپزشکان در فعالیت های جهادی به کمک نیازمندان می آیند، ابراز کرد: این پزشکان همیاران ما در قالب طرح های جهادی درمانی هستند.

ذوالفقاری همچنین از انعقاد تفاهم نامه همکاری بین کمیته امداد و دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در زمینه ارائه خدمات درمانی به نیازمندان و مددجویان کمیته امداد خبر داد.

وی با بیان اینکه ارتقای سطح سلامت مددجویان و نیازمندان از جمله بحث‌های این تفاهم نامه است، افزود: گسترش مناسبات همکاری بین دو ارگان از بخش‌های این تفاهم نامه خواهد بود.