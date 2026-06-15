  1. استانها
  2. اردبیل
۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۴

تمهیدات ویژه برای عزاداری محرم در پیاده‌راه عالی‌قاپوی اردبیل

تمهیدات ویژه برای عزاداری محرم در پیاده‌راه عالی‌قاپوی اردبیل

اردبیل- فرماندار اردبیل، از اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری باشکوه مراسم عزاداری ماه محرم و حضور منظم دسته‌جات عزاداری در پیاده‌راه عالی‌قاپو خبر داد.

فرزاد قلندری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن ایام سوگواری محرم از اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری باشکوه مراسم عزاداری ماه محرم و حضور منظم دسته‌جات عزاداری در پیاده‌راه عالی‌قاپو خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت تاریخی و معنوی این مراسم در اردبیل افزود: با توجه به نزدیکی محل برگزاری مراسم به مجموعه جهانی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی، برنامه‌ریزی‌های لازم برای ساماندهی حضور هیئت‌های عزاداری، ایجاد نظم در حرکت دسته‌جات و ارائه خدمات مناسب به عزاداران انجام شده است.

خدمت رسانی مطلوب به عزاداران حسینی

فرماندار اردبیل گفت: دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان شهرستان با هماهنگی کامل در حال فراهم کردن شرایط لازم برای خدمت‌رسانی مطلوب به عزاداران حسینی هستند تا مراسم محرم امسال با شکوه و نظم بیشتری برگزار شود.

قلندری ادامه داد: عزاداری ماه محرم در اردبیل به دلیل نظم، شعور و اصالت آیین‌های آن همواره زبانزد بوده و این ظرفیت می‌تواند جلوه‌ای از فرهنگ عاشورایی مردم این منطقه را به دنیا مخابره کند.

وی از همکاری و تعامل خوب مردم، عزاداران و هیئت‌های مذهبی قدردانی کرد و گفت: همراهی و مشارکت مسئولانه هیئت‌ها و شهروندان همواره نقش مهمی در برگزاری منظم و باشکوه این آیین‌های مذهبی داشته است.

کد مطلب 6860555

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها