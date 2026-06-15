رضا صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی در شرایط حساس کنونی، گفت: دغدغه‌مندی نسبت به منافع و مصالح کشور امری ارزشمند است، اما نباید این نگرانی‌ها به بستری برای ایجاد تفرقه و تضعیف مواضع جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی تبدیل شود.

صدیقی در واکنش به برخی فضاسازی‌ها پیرامون تحولات دیپلماتیک کشور اظهار کرد: ملت ایران در تمامی عرصه‌های مقابله با دشمنان، به‌ویژه جبهه آمریکایی و صهیونیستی، با اقتدار حضور یافته و دشمن را از دستیابی به اهداف خود ناامید کرده‌اند؛ موضوعی که تحسین افکار عمومی جهان را نیز به همراه داشته است.

وی افزود: در چنین شرایطی، برخی افراد و جریان‌ها بدون آگاهی کامل از پیچیدگی‌های راهبردی و ابعاد مختلف میدان و دیپلماسی، به جای همراهی با مسیر عزتمندانه نظام، با طرح برخی اظهارات و فضاسازی‌ها، فضایی از نگرانی و یأس را در جامعه القا می‌کنند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر حفظ وحدت و همبستگی ملی، تصریح کرد: هرگونه رفتار و موضع‌گیری که به شکاف و اختلاف در جامعه دامن بزند، خواسته یا ناخواسته در راستای اهداف دشمنان قرار می‌گیرد و زمینه تحقق نقشه‌های تفرقه‌افکنانه آنان را فراهم می‌سازد.

صدیقی خاطرنشان کرد: امروز فرماندهان میدان و دیپلماسی کشور در چارچوب منویات رهبر معظم انقلاب و با راهبردی واحد در حال پیگیری اهداف نظام هستند و هیچ‌گونه عدول از خطوط قرمز تعیین‌شده از سوی نظام و رهبری پذیرفته نیست.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در عرصه دیپلماسی نیز با اتکا به قدرت و اقتدار ملی حاصل از میدان، در حال دفاع از حقوق و منافع ملت است، گفت: دستگاه دیپلماسی کشور در یک نبرد هوشمندانه و پیچیده تلاش می‌کند منافع ملی را در بالاترین سطح تأمین کند و این مسیر نیازمند حمایت و همراهی افکار عمومی است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت روشنگری و اقناع افکار عمومی اظهار کرد: باید با تبیین دقیق واقعیت‌ها و پرهیز از فضاسازی‌های هیجانی، اجازه نداد فضای غبارآلود، مرز حق و باطل را مخدوش کند؛ چرا که موفقیت کشور در این میدان، بیش از هر چیز در گرو حفظ وحدت ملی، اعتماد عمومی و حمایت از سربازان عرصه دیپلماسی در چارچوب سیاست‌های کلان نظام است.