مومنی: رهبری داهیانه و حضور مردم از عوامل پیروزی بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین همایش سراسری «حکمرانی همافزا» با حضور رئیسجمهور، تعدادی از اعضای هیات دولت، استانداران و حضور وبیناری فرمانداران، بخشداران و شهرداران سراسر کشور، امروز دوشنبه در وزارت کشور برگزار شد.
اسکندر مومنی وزیر کشور در این نشست با گرامیداشت یاد شهیدان جنگ تحمیلی به ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی و تبریک پیروزی بزرگ ملت مبعوث ایران در جنگ تحمیلی سوم، گفت: مولفههای این پیروزی، رهبری داهیانه امام شهید (ره) و مقام معظم رهبری، حضور بیش از یکصد روزه مردم در خیابانها، ایستادگی و شهامت رزمندگان اسلام و نیروهای مسلح که پاسخ پشیمانکنندهای به دشمنان دادند و پای کار بودن دولت در خدمترسانی به مردم است. در این مدت، مردم دولت را در کنار خود دیدند و رضایت مردم از دولت و شخص رئیس جمهور افزایش یافت.
وزیر کشور افزود: قریب به ۴۰۰۰ نفر در این نشست حضور دارند. از این بهبعد، علاوه بر جلسات ماهانه استانداران، این نشست به صورت فصلی برگزار میشود. به همین منظور، دبیرخانهای دائمی ایجاد شده است تا در پایان هر نشست، مصوبات را ابلاغ و بر اجرای این مصوبات نظارت داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در ایام جنگ، تصریح کرد: به همت دولت، علاوه بر ذخایر خوبی که وجود داشت، توزیع خوبی هم در استانها صورت گرفت. مردم شاهد بودند که کالاهای اساسی و نیازهای مردم تا حدی که امکان داشت به بهترین وجه تامین شد.
مومنی در تشریح محورهای این نشست، اظهار داشت: محلهمحوری از سیاستهای کلیدی دولت است. محله واحد اجتماعی کوچکی است، اما میتواند بزرگترین واحد و کانون برای حل مساله باشد. محلهمحوری یکی از شاخصهای ارزیابی برای استانداران، فرمانداران و بخشداران است.
وزیر کشور همچنین بازسازی مناطق آسیبدیده در جنگ را از موضوعات مهم این جلسه دانست و افزود: میطلبد که دستگاههای مربوطه با کمک مردم اقدامات خود را آغاز کنند. نمیتوان روی جانهایی که از دست رفته است، قدر و قیمتی گذاشت اما ما وظیفه داریم به خانوادههای آسیبدیده و داغدیده خدمت و برای کاهش آلام آنها تلاش کنیم.
وی همچنین با اشاره به ضرورت کاهش مصرف انرژی و مدیریت منابع، گفت: ما اگر مشکلی هم در منابع انرژی نداشته باشیم، حق نداریم از انرژی فسیلی که میراث آیندگان است، به صورت مدیریتنشده استفاده کنیم. با تلاش همه ارکان دولت، رسانهها و جمعی که حضور دارند، باید مصرف انرژی را مدیریت کنیم.
مومنی افزود: از دیگر موضوعاتی که دستورالعمل آن نیز امروز آماده میشود، حفظ ثبات بازار، صیانت از معیشت مردم و تامین کالاهای اساسی است. نمیگوییم گرانی نبود اما برخلاف کشورهایی که متاثر از جنگ بودند، کمبودی نداشتیم و مردم توانستند این جنگ تحمیلی را پشت سر بگذارند.
وی با اشاره به حفظ همبستگی ملی در جنگ تحمیلی، اظهار داشت: همه رسانههای دنیا به این توجه داشتند که این انسجام زیر بارش بمب و موشکها حفظ شد و دشمن برداشت اشتباهی داشت که فکر میکرد میتواند ۳-۴ روزه ایران اسلامی را از پای دربیاورد. همه جمعی که به صورت حضوری و غیرحضوری در این نشست حضور دارند باید برای حفظ این انسجام ملی تلاش کنند. اگر کسی خدشهای به این وحدت و انسجام ملی وارد کند، گناهی نابخشودنی است.
وزیر کشور در پایان سخنان خود از همه کسانی که تلاش کردند و ظرفیتهای خود را به کار بستند تا این پیروزی رقم بخورد، تقدیر کرد.
ارائه گزارشی درباره افزایش ساخت نیروگاههای خورشیدی
در ادامه این نشست، مجتبی عبداللهی استاندار البرز گزارشی درباره افزایش ساخت نیروگاههای خورشیدی، گسترش محلهمحوری و نهضت مدرسهسازی ارائه کرد و پیشنهاداتی برای شکلگیری کارگروهی برای خلق ثروت و ثروتآفرینی برای پرداخت خسارتها، تعیین تکلیف زمینهای قولنامهای برای ساخت و ساز و صرفهجویی در مصرف آب و برق مطرح کرد.
همچنین منصور بیجار استاندار سیستانوبلوچستان، مدیریت مرزها، دیپلماسی استانی با همسایگان و حذف بروکراسی زاید را از اقدامات این استان برشمرد و گفت: در ایام جنگ، واردات ۴۸۰ درصد رشد داشت که شامل افزایش واردات دام زنده، روغن و برنج بود.
محمدعلی طالبی استاندار کرمان نیز با اشاره به برنامه استان برای بازسازی و تقویت بنیه اقتصادی با همکاری بخش خصوصی گفت: استان در صدور مجوزها جایگاه اول و در تاسیس نیروگاههای خورشیدی، جایگاه سوم را دارد. این استان به اولین مقصد سرمایهگذاران خارجی بدل شده و جایگاه سوم را در امنیت سرمایهگذاری داراست.
محمدصادق معتمدیان استاندار تهران نیز در این نشست با اشاره به راهاندازی بندر خشک در استان، گفت: تهران اکنون از طریق شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و راههای زمینی، به تمام کریدورهای بینالمللی متصل است و تمامی نیازهای استان تهران از این طریق تأمین میشود.
محمد رادمهر، فرماندار میناب نیز با بیان اینکه مدرسه میناب، درمانگاه و مناطق مسکونی اطراف آن، در جنگ، هدف ۱۳ بمب قرار گرفت، گفت: بارگاه شهدا به همت آستان قدس رضوی ساخته میشود.
ریحانه شریعتی اصل فرماندار مهولات خراسان رضوی هم با اشاره به اقدامات انجامشده برای کاهش ناترازی انرژی گفت: بزرگترین نیروگاه خورشیدی شرق کشور با ظرفیت ۲۰۰ مگاوات در دست احداث است که تاکنون ۲۰ مگاوات از آن به بهرهبرداری رسیده است.
یحیی یوسفپور فرماندار چالوس در ادامه، حضور میدانی در بازار، توزیع کالاهای اساسی و تامین سوخت را از اقدامات انجامشده در ایام جنگ تحمیلی سوم برشمرد و گفت: در این مدت، استان مازندران پذیرای ۱۸ میلیون سفر و شهر چالوس میزبان سه و نیم میلیون نفر شب اقامت بود.
در ادامه، فرامرز عظیمی شهردار قم هم به نمایندگی از شهرداران مراکز استانها صحبت کرد. عظیمی از بازسازی ۱۱۲۰ واحد آسیب دیده در جنگ تحمیلی خبر داد و گفت: در ایام جنگ رمضان، پروژههای عمرانی با قوت ادامه داشت.
نگهدار حسینپور بخشدار خارگ، معصومه زاهدی بخشدار شبستر، رسول رحیمی بخشدار بیستون نیز در این نشست به ارائه گزارشهایی درباره بخشهای تحت مدیریت خود پرداختند.
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