به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که رئیس منطقه موسوم به «سومالیلند»، سفارت این منطقه را در قدس اشغالی افتتاح کرد.
رسانه های صهیونیستی اعلام کردند که گدعون ساعر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی و عبدالرحمن محمد عبدالله رئیس منطقه موسوم به سومالیلند، روز دوشنبه سفارت سومالیلند در قدس را افتتاح کردند که گامی جدید در روابط رو به رشد بین دو طرف از زمان به رسمیت شناختن این منطقه توسط تل آویو در اواخر سال گذشته است.
وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این سفارت جدید، هشتمین سفارتی است که در قدس افتتاح میشود و به سفارتخانههای آمریکا، گواتمالا، هندوراس، کوزوو، پاپوآ گینه نو، پاراگوئه و فیجی میپیوندد.
افتتاح این دفتر دیپلماتیک در پایان سفر رسمی رئیس منطقه موسوم به سومالیلند به اراضی اشغالی، که اولین سفر از این نوع در این سطح است، انجام میشود.
او روز یکشنبه با اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی دیدار کرد.
روابط میان تل آویو و منطقه موسوم به «سومالیلند» در ماههای اخیر پس از آنکه رژیم صهیونیستی در دسامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که این منطقه را به عنوان یک «کشور مستقل» به رسمیت میشناسد، روندی پرشتاب پیدا کرده است. این در حالی است دولت سومالی این را رد میکند و جامعه بینالمللی همچنان «سومالیلند» را بخشی از کشور سومالی میداند.
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