منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع چند مورد آتشسوزی در عرصههای طبیعی اظهار کرد: از ابتدای اردیبهشت ماه تاکنون سه مورد آتشسوزی در حدود پنج هکتار از مراتع استان در مناطق شمالی و جنوبی رخ داده که بررسیها نشان میدهد علت اصلی آن بیاحتیاطی عوامل انسانی بوده است.
وی با بیان اینکه خشکی پوششهای علوفهای ناشی از کمبارشی، افزایش دما، وزش بادهای تند محلی و حضور بیشتر افراد در روزهای پایانی هفته در عرصههای طبیعی، احتمال بروز حریق را افزایش داده است، بر ضرورت رعایت اصول پیشگیری از آتشسوزی توسط دامداران، عشایر، گردشگران و ساکنان مناطق مجاور مراتع تأکید کرد و افزود: روشن کردن آتش در پوششهای گیاهی بهشدت خطرناک است و باید از آن خودداری شود.
برخورد قانونی با عاملان تخریب مراتع
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر اینکه حفاظت از منابع طبیعی یک مسئولیت عمومی است، گفت: با هرگونه اقدامی که منجر به آسیب به پوششهای گیاهی و مرتعی و بروز آتشسوزی در مراتع شود، توسط یگان حفاظت منابع طبیعی برخورد قانونی خواهد شد.
وی همچنین از فعال بودن سامانههای امداد جنگل و مرتع خبر داد و افزود: شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه حریق در عرصههای طبیعی از طریق شمارههای ۱۳۹ و ۱۵۰۴ موضوع را گزارش دهند تا اقدامات لازم برای مهار آتش در کوتاهترین زمان انجام شود.
شیشهفروش ادامه داد: با ابلاغ طرح عملیاتی مدیریت بحران آتشسوزی در مراتع و جنگلها و برگزاری جلسات ستاد مدیریت بحران استان، وظایف هر دستگاه اجرایی در زمینه پیشگیری، آمادگی و کنترل بهموقع حریق به دستگاههای مرتبط ابلاغ شده است.
۲ میلیون هکتار از مراتع استان در معرض خطر حریق
وی با اشاره به وسعت عرصههای طبیعی استان گفت: در استان اصفهان حدود ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار مرتع و ۴۱۴ هزار هکتار جنگل طبیعی و دستکاشت وجود دارد که بر اساس مطالعات پهنهبندی حریق، حدود دو میلیون هکتار از این مراتع، بهویژه در مناطق غرب و جنوب استان و کمربند زاگرسی و ارتفاعات کرکس، به دلیل شرایط اقلیمی گرم و خشک، وزش بادهای گرم فصلی، خشکی پوششهای گیاهی یکساله و عوامل انسانی در معرض خطر بیشتر آتشسوزی قرار دارند.
مدیرکل مدیریت بحران استان تأکید کرد: برای پیشگیری از وقوع حریق در عرصههای طبیعی لازم است از اقداماتی مانند رها کردن تهسیگار و کبریت، بطریهای آب معدنی، اشیای براق و صیقلی و قوطیهای کنسرو در اراضی و حاشیه راهها خودداری شود. همچنین سوزاندن بقایای گیاهی در مزارع و باغات و ضایعات پوششهای گیاهی در شهرها و روستاها باید متوقف شود و مدیریت جمعآوری و بازیافت این پسماندها در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای پیشگیری و مقابله با آتشسوزی در استان گفت: تشکیل کارگروه تخصصی با پایش مستمر عرصههای طبیعی، تهیه نقشههای پهنهبندی خطر، تأمین تجهیزات اطفای حریق، ساماندهی ۹۰ تیم تخصصی یگان حفاظت منابع طبیعی و ۳۰۰ تیم محلی و ارائه آموزشهای ایمنی از جمله این اقدامات است.
به گفته شیشهفروش، اختصاص خط ویژه ۱۳۹ برای گزارش حریق، اعزام سریع تیمهای عملیاتی به مناطق حادثهدیده، هماهنگی با شهرداریها برای پشتیبانی عملیات اطفا، ایجاد تیمهای گشت و مراقبت، شناسایی و برخورد قانونی با متخلفان و نیز توزیع سیلندر گاز مایع، تنور گازی، پنل خورشیدی و سوخت بین عشایر و دامداران از دیگر برنامههای پیشگیرانه در این زمینه بوده است.
وی با اشاره به نقش مهم مراتع در تولیدات دامی، تعدیل آبوهوا و پیشگیری از سیل و فرسایش بادی گفت: وقوع آتشسوزی در مراتع علاوه بر نابودی پوشش گیاهی و تنوع زیستی، موجب افزایش فرسایش خاک و آلودگی هوا میشود. از این رو لازم است سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نسبت به تأمین اعتبار برای احداث و تجهیز پایگاههای ثابت اطفای حریق در شهرستانهای سمیرم و چادگان، احیای مراتع آسیبدیده و تأمین تجهیزات متناسب با شرایط مناطق کوهستانی و صعبالعبور غرب و جنوب استان اقدام کند.
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