به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا رجب‌زاده روز سه شنبه در جمع خبرنگاران به‌ مناسبت هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر در تشریح برنامه‌های این ستاد، راه اندازی پویش فوق را یکی از برنامه های مهم ستاد عنوان و اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مشکلات معیشتی اغلب خانوارها، فعال سازی چنین پویش هایی می تواند در مسیر کمک به همنوعان و انفاق در بین آحاد مردم تاثیرگذار باشد.

وی اظهار کرد: ایام محرم امسال که با شرایط خاص کشور و حوادث منطقه گره خورده است، انتظار داریم این مناسبت‌ها با مسائل انقلاب و آرمان‌های آن نیز همراه شود.

رجب زاده بر نقش تسهیل‌گری، مطالبه‌گری و پیگیری مشکلات مردم در دستگاه‌های اجرایی از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد و افزود: پایه کار ستاد، تسهیل‌گری و شاه‌بیت جلسات ما همین موضوع است و ستاد امر به معروف به‌ عنوان نهادی برای رسیدگی به امورات مردم در ادارات عمل می‌کند و رؤسای دستگاه‌ها را به‌ عنوان «محرم‌های نظام» می‌دانیم و از آنان انتظار دست‌گیری داریم.

رجب‌زاده ادامه داد: بر همین مبنا انتظار داریم مسئولان در اظهارنظرها و رفتارهای خود به‌ گونه‌ای عمل کنند که برای نظام و مردم مشکل‌آفرین نباشند.

وی با انتقاد از برخی سخنان مطرح‌ شده از سوی بعضی مسئولان، یادآور شد: مسئولان باید در انتخاب معاونان و مدیران زیرمجموعه خود از روستاها تا دهیاری و شهرداری دقت کنند تا به اصول پایبند باشند.

رجب زاده یکی از محورهای مورد تأکید ستاد امر به معروف و نهی از منکر مراغه را نظارت بر بازار عنوان کرد و گفت: بازرسی از بازار باید افزایش یابد، زیرا مردم در بازار با مشکلات و نارضایتی‌هایی مواجه هستند و با وجود این همه نظارت، هنوز قیمت‌ها یکنواخت و متعادل نیست.

وی به موضوع مهم نان و آرد در مراغه اشاره و اظهار کرد: اینکه چرا مسئله نان که از نیازهای اولیه مردم است به‌ طور کامل حل نمی‌شود؟ تامل برانگیز است، چرا شفاف‌سازی لازم در این زمینه صورت نمی‌گیرد؟

رجب‌زاده از لزوم برخورد با تخلفات احتمالی در حوزه آرد و نان سخن گفت و خواستار شفافیت بیشتر در این زمینه از سوی نهادهای مسئول شد.

او با بیان اینکه شعار امسال دهه امر به معروف و نهی از منکر «ایران حسینی، اقتدار جهانی» تعیین شده است، افزود: از ابتدای ماه محرم این شعار به ادارات و سازمان های مختلف ارسال شده تا دستگاه‌ها درباره آن جلسه برگزار کرده و از کارشناسان ستاد استفاده کنند.

رجب‌زاده همچنین از اجرای برنامه‌هایی همچون تجلیل از فعالان عرصه دفاع، کارآفرینان، موکب‌های خدمات‌رسان و فعالان حوزه جوانی جمعیت در دهه امر به معروف و نهی از منکر خبر داد و افزود: روز ۲۹ خرداد نیز با حضور اعضای شورای تأمین، مسئولان ارشد شهرستان و در آستانه نماز جمعه برنامه‌ای در مسجد جامع و دفتر امام جمعه برگزار خواهد شد.