گلزن نیوزیلند: یک امتیاز مقابل ایران نتیجه خوبی بود

به گزارش خبرنگار مهر، الیجا جاست هافبک تیم ملی فوتبال نیوزیلند در پایان بازی با ایران اظهار داشت: نکات مثبت زیادی وجود دارد که میتوانیم با اتکا به آنها در دیدارهای آینده به موفقیت برسیم. کسب یک امتیاز نیز نتیجهای خوب برای ما محسوب میشود.
او ادامه داد: این چیزی نبود که حتی در خواب هم تصورش را داشته باشم؛ زدن یک گل تجربه خوبی بود و زدن دو گل واقعاً فوقالعاده است. مدت زیادی است که در کنار هم با این بازیکنان کار میکنیم و از دست دادن حضور در دوره قبلی جام جهانی برای ما بسیار ناخوشایند بود. حضور در این رقابتها حس فوقالعادهای دارد؛ شروع با یک امتیاز برای همه ما رضایتبخش است، اما قطعاً میتوانست نتیجه بهتری هم رقم بخورد.
او افزود: ما میدانیم که تیمهای مصر و بلژیک تا چه اندازه قدرتمند هستند و برای موفقیت در ادامه مسیر باید کارهای زیادی انجام دهیم.
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