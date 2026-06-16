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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

جام جهانی ۲۰۲۶؛

خوش رقصی جدید اینفانتینو برای ترامپ/ تغییر احتمالی پروتکل جام جهانی

خوش رقصی جدید اینفانتینو برای ترامپ/ تغییر احتمالی پروتکل جام جهانی

رئیس فیفا قصد دارد برای افزایش نقش رئیس‌جمهور آمریکا، پروتکل مراسم اهدای مدال‌ها و جام قهرمانی جام جهانی ۲۰۲۶ را تغییر دهد.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از رسانه کالچو مرکاتو ایتالیا، احتمال دارد فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در روند برگزاری مراسم اهدای جام جهانی ۲۰۲۶، پروتکل‌های مرسوم خود را تغییر دهد تا نقش پررنگ‌تری به دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، در این مراسم داده شود.

فیفا ممکن است به ترامپ اجازه دهد شخصاً جام جهانی را به کاپیتان تیم قهرمان اهدا کند و حتی در لحظات جشن قهرمانی نیز روی صحنه باقی بماند؛ اقدامی که برخلاف رویه‌های سنتی و معمول این نهاد بین‌المللی است.

این ایده پس از تجربه مشابهی در جام جهانی باشگاه‌ها مطرح شده است؛ جایی که ترامپ در مراسم اهدای جوایز کنار بازیکنان باقی ماند و توجه گسترده رسانه‌ها و هواداران را به خود جلب کرد. اکنون گفته می‌شود احتمال تکرار چنین صحنه‌ای در فینال مهم‌ترین تورنمنت فوتبالی جهان وجود دارد.

با این حال، این موضوع واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشته است. برخی آن را اقدامی نمادین و تاریخی برای میزبانی آمریکا در جام جهانی می‌دانند، در حالی که برخی دیگر معتقدند فیفا با چنین تصمیمی از اصل بی‌طرفی و سنت‌های خود فاصله خواهد گرفت.

خوش رقصی جدید اینفانتینو برای ترامپ/ تغییر احتمالی پروتکل جام جهانی

کد مطلب 6862087

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