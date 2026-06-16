به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و نیوزیلند از گروه G رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۰۴:۳۰ امروز سه شنبه(۲۶ خرداد) در ورزشگاه سوفی شهر لس آنجلس آمریکا با قضاوت «سزار راموس» از مکزیک برگزار شد و با تساوی ۲ به ۲ خاتمه یافت. رامین رضائیان(۳۲) و محمد محبی(۶۳) برای ایران و جاست(۷ و ۵۵) برای نیوزیلند گلزنی کردند.

دارن بازلی سرمربی تیم ملی فوتبال نیوزیلند در پایان این مسابقه گفت: به بازیکنانم افتخار می کنم که در این دیدار موقعیت های زیادی ایجاد کردند.

وی ادامه داد: فکر می کنم ما در مالکیت توپ خیلی بهتر بودیم و در اکثر زمان مسابقات توانستیم به خوبی دفاعی کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال نیوزیلند با بیان این که بازیکنانش از این نتیجه ناامید هستند گفت: دلیل ناامیدی این است که ما دو بار از حریف جلو افتادیم و نتوانستیم از آن مراقبت کنیم. این نتیجه کمی آزاردهنده است چون فرصت داشتیم تاریخ سازی کنیم.

وی ادامه داد: ما باید بتوانیم در دفاع عملکرد بهتری داشته باشیم. اگر ثبات بیشتری داشته باشیم می توانیم با هر یک از این تیم ها رقابت کنیم.