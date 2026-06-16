کاپیتان نیوزیلند: مقابل ایران عملکرد خوبی داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و نیوزیلند در هفته اول مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ امروز سه شنبه ۲۶ خرداد و از ساعت ۰۴:۳۰ به وقت تهران رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید. کریس وود کاپیتان باتجربه تیم ملی نیوزیلند در این بازی درخشید و هر دو پاس گل تیمش را به الیجا جاست فراهم کرد.
وود در رابطه با بازی با ایران اظهار داشت: فکر میکنم وقتی در آینده به این بازی نگاه کنیم، احساس ما نسبت به آن تا حدی تلخ و شیرین خواهد بود. با این حال بازیکنان تیم عملکرد بسیار خوبی داشتند و به آنچه امروز در زمین مسابقه ارائه کردیم، افتخار میکنیم.
کاپیتان نیوزیلند که در این دیدار نقش مهمی در گلهای تیمش ایفا کرد، درباره ثبت دو پاس گل به جای گلزنی گفت: «در طول دوران فوتبالم معمولاً در نقش گلزن ظاهر شدهام و کمتر پیش آمده که چنین نقشی در ساختن گلها داشته باشم. اینکه توانستم در این مسابقه دو پاس گل بدهم اتفاق خوبی بود و فکر میکنم زمان آن رسیده بود. شاید همتیمیهایم بگویند من همیشه برای آنها موقعیت ایجاد میکنم و حالا وقتش بود که من هم سهم بیشتری در ساختن گلها داشته باشم. خوشحالم که توانستم به تیم کمک کنم و امیدوارم در ادامه رقابتها نیز بتوانیم عملکرد خوبی داشته باشیم.
وود همچنین با اشاره به حضورش در جام جهانی ۲۰۱۰ و مقایسه آن با شرایط فعلی خود افزود: ۱۶ سال پیش به عنوان یک بازیکن جوان در جام جهانی حضور داشتم و شرایط کاملاً متفاوت بود. آن زمان بازیکنی بودم که از روی نیمکت وارد زمین میشدم و تلاش میکردم تأثیرگذار باشم، اما امروز مسئولیت هدایت و رهبری تیم را بر عهده دارم. اهداف و انگیزههای من نیز متفاوت شده و تلاش میکنم با کمک به بازیکنان و ارتقای عملکرد تیم، نقش خود را به بهترین شکل ایفا کنم.
وی در ادامه از عملکرد تیمش تمجید کرد و گفت: بازیکنان نیوزیلند در این مسابقه فوقالعاده بودند. ما نمایش بسیار خوبی ارائه کردیم، موقعیتهای زیادی خلق کردیم و دو گل باکیفیت به ثمر رساندیم. به همین دلیل از عملکرد تیم رضایت داریم.
کاپیتان نیوزیلند در پایان با اشاره به دیدار آینده تیمش برابر مصر خاطرنشان کرد: این نتیجه میتواند اعتمادبهنفس زیادی به تیم ما بدهد. ما نشان دادیم که توانایی رقابت در این سطح را داریم و امیدواریم با همین روند، در بازیهای بعدی نیز نتایج خوبی کسب کنیم.
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