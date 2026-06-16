پرونده داور جنجالی استرالیایی بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از رسانه عربی «alyaum»، فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) به‌ صورت رسمی جزئیات مربوط به بررسی و تحقیق درباره «ایوانز» داور استرالیایی را پس از حاشیه ایجادشده در جریان یکی از مسابقات اعلام کرد.

فیفا در بیانیه خود اعلام کرده است که در روند بررسی این موضوع، هیچ مدرکی دال بر تخلف یا اقدام عمدی از سوی این داور به دست نیامده و او در توضیحات خود تأکید کرده است که از ماهیت برداشت‌های ایجادشده از حرکت دستش آگاه نبوده است. بر اساس این بیانیه، ایوانز تأکید کرده که هیچ‌گونه قصدی برای انجام حرکت یا اشاره‌ای با بار معنایی خاص نداشته و از جنجال ایجادشده تنها پس از پایان مسابقه مطلع شده است.

در ادامه این پرونده، این داور استرالیایی نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: تأکید می‌کنم هیچ‌گونه حرکت یا اشاره‌ای با هدف انتقال پیام، باور یا هر نوع نماد خاصی انجام نداده‌ام. تنها توضیحی که می‌توانم ارائه دهم این است که این حرکت، یک واکنش غیرارادی و ناخودآگاه بوده و در همان لحظه متوجه انجام آن نبودم. تصاویر ثبت‌شده نیز نشان می‌دهد که این حرکت چندین بار در حالی انجام شده که خودکار در دست داشتم.

وی همچنین افزود: بازتاب رسانه‌ای این موضوع واقعیت را منعکس نمی‌کند. البته درک می‌کنم که این حرکت چگونه برداشت شده و بابت آن متأسفم، اما تأکید می‌کنم که هیچ‌گونه قصدی در کار نبوده است. قضاوت در مسابقات جام جهانی بزرگ‌ترین افتخار حرفه‌ای من است و امیدوارم در ادامه رقابت‌ها نیز بتوانم به همکارانم کمک کنم.

فیفا در پایان اعلام کرده است که پرونده این موضوع بدون صدور حکم انضباطی بسته شده است.

لازم به ذکر است که این داور نمادی را با دست خود رو به دوربین تلویزیونی نشان داد که از نشانه های نژاد پرستی (برتری رنگ سفید پوستان) محسوب می شود.