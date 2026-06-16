انتصاب مدیرکل جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، با صدور حکمی از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امیرعلی نورنیا به عنوان مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه منصوب شد.

نورنیا از مدیران باسابقه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه به شمار می‌رود و سال‌ها در بخش‌های مختلف این حوزه مسئولیت‌های اجرایی و مدیریتی بر عهده داشته است.

بر اساس این حکم، وی مسئولیت راهبری برنامه‌ها، سیاست‌ها و اقدامات مرتبط با توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان کرمانشاه را عهده‌دار خواهد شد.

مدیرکل جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه دارای ۱۸ سال سابقه فعالیت تخصصی و مدیریتی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است و پیش از این نیز در سمت‌های مختلف این مجموعه فعالیت داشته است.

در این تغییر مدیریتی، امیرعلی نورنیا جایگزین ابوالفضل محمدی شده است که پیش از این مسئولیت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه را بر عهده داشت.

انتظار می‌رود با بهره‌گیری از تجربیات مدیریتی و تخصصی مدیرکل جدید، روند توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، گسترش خدمات الکترونیک و اجرای برنامه‌های حوزه فناوری اطلاعات در استان با شتاب بیشتری دنبال شود.