به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی دانشگاه شهید در ابلاغیهای خطاب به دانشکدهها، پژوهشکدهها و پردیسهای تابعه، اعلام کرد که با توجه به مصوبه هیئترئیسه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ و در راستای برگزاری حضوری کلاسها و فعالیتهای پژوهشی مقاطع تحصیلات تکمیلی، زمانبندی جدیدی برای پایان نیمسال تعیین شده است.
بر اساس این ابلاغیه، زمانبندی مراحل پایانی نیمسال به شرح زیر است:
ارزشیابی اساتید توسط دانشجو: از شنبه ۲۳ خرداد تا دوشنبه ۱ تیر ۱۴۰۵
آخرین مهلت ثبت و تأیید درخواست حذف تکدرس توسط دانشجو: شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵
آخرین مهلت ثبت و تأیید درخواست حذف تکدرس توسط واحد آموزشی: چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
آخرین مهلت ثبت و تأیید درخواست حذف نیمسال/وقفه تحصیلی توسط دانشجو: چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
آخرین مهلت ثبت و تأیید درخواست حذف نیمسال/وقفه تحصیلی توسط واحد آموزشی: شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵
پایان کلاسها: چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵
امتحانات پایان نیمسال: از شنبه ۱۳ تیر تا چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵
در این ابلاغیه از مسئولین دانشکدهها و مراکز آموزشی خواسته شده است تا دستورات لازم جهت اطلاعرسانی این تغییرات به دانشجویان و اساتید صادر شود.
