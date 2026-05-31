۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۱

تغییر در تقویم آموزشی و زمان‌بندی امتحانات دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی با صدور ابلاغیه‌ای، پیرو مصوبات وزارت علوم و هیئت‌رئیسه دانشگاه، تقویم آموزشی باقی‌مانده از نیم‌سال جاری را با توجه به شرایط فوق‌العاده حاکم بر کشور تغییر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی دانشگاه شهید در ابلاغیه‌ای خطاب به دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و پردیس‌های تابعه، اعلام کرد که با توجه به مصوبه هیئت‌رئیسه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ و در راستای برگزاری حضوری کلاس‌ها و فعالیت‌های پژوهشی مقاطع تحصیلات تکمیلی، زمان‌بندی جدیدی برای پایان نیم‌سال تعیین شده است.

بر اساس این ابلاغیه، زمان‌بندی مراحل پایانی نیم‌سال به شرح زیر است:

ارزشیابی اساتید توسط دانشجو: از شنبه ۲۳ خرداد تا دوشنبه ۱ تیر ۱۴۰۵

آخرین مهلت ثبت و تأیید درخواست حذف تک‌درس توسط دانشجو: شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵

آخرین مهلت ثبت و تأیید درخواست حذف تک‌درس توسط واحد آموزشی: چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵

آخرین مهلت ثبت و تأیید درخواست حذف نیم‌سال/وقفه تحصیلی توسط دانشجو: چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵

آخرین مهلت ثبت و تأیید درخواست حذف نیم‌سال/وقفه تحصیلی توسط واحد آموزشی: شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵

پایان کلاس‌ها: چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵

امتحانات پایان نیم‌سال: از شنبه ۱۳ تیر تا چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵

در این ابلاغیه از مسئولین دانشکده‌ها و مراکز آموزشی خواسته شده است تا دستورات لازم جهت اطلاع‌رسانی این تغییرات به دانشجویان و اساتید صادر شود.

زهرا سیفی

