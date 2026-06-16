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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲

عبور تاریخی شاخص بورس از مرز ۵ میلیون واحد

عبور تاریخی شاخص بورس از مرز ۵ میلیون واحد

شاخص کل بورس تهران در ادامه روند صعودی امروز با رشد بیش از ۹۳ هزار واحدی به سطح ۵ میلیون و ۷۴ هزار واحد رسید و معاملات بازار همچنان پرحجم دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از داده‌های تابلوی معاملات بورس تهران، شاخص کل بازار سرمایه در معاملات امروز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ تا ساعت ۱۰:۱۹ با افزایش ۹۳ هزار و ۶۳۸ واحدی به سطح ۵ میلیون و ۷۴ هزار و ۶۷ واحد رسید.

همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۱۸ هزار و ۶۴۸ واحدی در سطح یک میلیون و ۳۵۵ هزار و ۶۱۲ واحد قرار گرفت که نشان‌دهنده رشد گسترده در نمادهای کوچک و متوسط بازار است.

بر اساس آمار معاملات، ارزش کل بازار سرمایه به حدود ۱۵۰ هزار و ۱۴۲ هزار میلیارد ریال رسیده است.

تا این لحظه از معاملات، بیش از ۸۶ میلیارد و ۸۶۱ میلیون سهم و اوراق مالی در قالب ۸۲۹ هزار و ۲۶۷ نوبت معامله دادوستد شده است.

همچنین ارزش معاملات بازار به بیش از ۲۸۱ هزار و ۹۳۶ میلیارد ریال رسیده که نشان‌دهنده تداوم ورود نقدینگی و تحرک بالای معامله‌گران در بازار سهام است.

کد مطلب 6861740
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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