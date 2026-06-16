عبور تاریخی شاخص بورس از مرز ۵ میلیون واحد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از دادههای تابلوی معاملات بورس تهران، شاخص کل بازار سرمایه در معاملات امروز سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ تا ساعت ۱۰:۱۹ با افزایش ۹۳ هزار و ۶۳۸ واحدی به سطح ۵ میلیون و ۷۴ هزار و ۶۷ واحد رسید.
همچنین شاخص کل هموزن نیز با رشد ۱۸ هزار و ۶۴۸ واحدی در سطح یک میلیون و ۳۵۵ هزار و ۶۱۲ واحد قرار گرفت که نشاندهنده رشد گسترده در نمادهای کوچک و متوسط بازار است.
بر اساس آمار معاملات، ارزش کل بازار سرمایه به حدود ۱۵۰ هزار و ۱۴۲ هزار میلیارد ریال رسیده است.
تا این لحظه از معاملات، بیش از ۸۶ میلیارد و ۸۶۱ میلیون سهم و اوراق مالی در قالب ۸۲۹ هزار و ۲۶۷ نوبت معامله دادوستد شده است.
همچنین ارزش معاملات بازار به بیش از ۲۸۱ هزار و ۹۳۶ میلیارد ریال رسیده که نشاندهنده تداوم ورود نقدینگی و تحرک بالای معاملهگران در بازار سهام است.
نظر شما