درخشش ایلام در تولید گندم؛ پرداخت مطالبات خواسته اصلی کشاورزان است

خبرگزاری مهر -گروه استانها: استان ایلام در سالهای اخیر به یکی از قطبهای مهم تولید گندم در کشور تبدیل شده و کشاورزان این خطه با وجود شرایط سخت اقلیمی، کمبود منابع آبی و هزینههای بالای تولید، توانستهاند نقش مؤثری در تأمین نیاز غذایی کشور ایفا کنند.
در حقیقت گندمکاران ایلامی با تکیه بر تجربه، تلاش و همت خود، هر ساله بخش قابل توجهی از تولید این محصول راهبردی را بر عهده دارند؛ محصولی که امنیت غذایی کشور به آن گره خورده است.
با این حال، یکی از مهمترین دغدغههای این قشر زحمتکش، تأخیر در پرداخت مطالبات گندم است؛ موضوعی که نه تنها معیشت کشاورزان را تحت فشار قرار داده، بلکه انگیزه آنان برای ادامه تولید را نیز با چالش روبهرو کرده است.
کشاورزان معتقدند که پرداخت بهموقع مطالبات، کمترین حق آنان در قبال ماهها تلاش و هزینهای است که برای تولید این محصول اساسی متحمل میشوند.
در شرایطی که حمایت از تولید داخلی و تقویت امنیت غذایی از اولویتهای اصلی کشور به شمار میرود، انتظار میرود مسئولان مربوطه با تسریع در روند پرداخت مطالبات گندمکاران، بخشی از دغدغههای این قشر مولد را برطرف کنند.
بیتردید، رسیدگی به این مطالبه نهتنها اقدامی در راستای حمایت از کشاورزان است، بلکه گامی مؤثر در جهت تداوم تولید پایدار و تقویت خودکفایی در محصول استراتژیک گندم خواهد بود.
پرداخت معوقات گندم کاران اولویت اول اقتصادی استان ایلام است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار با اشاره به آغاز برداشت گندم از دهم اردیبهشتماه در استان ایلام گفت: تاکنون حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان تحویل گرفته شده و مهمترین موضوع فعلی، پرداخت مطالبات گندمکاران است.
عباس میرزاد با بیان اینکه روند پرداخت مطالبات در کشور آغاز شده، افزود: طبق برنامهریزی انجامشده، برای استانهایی که تا دوازدهم اردیبهشت اقدام به برداشت و تحویل محصول کردهاند، ۴۰ درصد از وجه خرید تضمینی گندم توسط دولت پرداخت شده و مقرر است این روند در بازههای زمانی چند روزه ادامه پیدا کند تا پرداختهای بعدی نیز انجام شود.
میرزاد با تأکید بر اینکه دغدغه اصلی کشاورزان، دریافت بهموقع مطالبات است، اظهار داشت: امیدواریم با تداوم این روند، بخش عمدهای از نگرانیهای تولیدکنندگان گندم برطرف شود و پرداختها طبق زمانبندی اعلامشده انجام گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام همچنین به وضعیت تولید گندم در استان اشاره کرد و گفت: پیشبینی ما این است که تولید گندم در ایلام بین ۱۲ تا ۱۳ برابر نیاز مصرفی استان خواهد بود و بخش قابل توجهی از محصول مازاد، قابلیت عرضه به بازارهای هدف را دارد.
وی ادامه داد: نیاز مصرفی استان توسط وزارت جهاد کشاورزی مشخص میشود و با توجه به میزان تولید، استان ایلام میتواند نقش مؤثری در تأمین گندم کشور داشته باشد.
به گفته میرزاد، با برنامهریزی مناسب برای خرید، حمل و پرداخت مطالبات، روند برداشت و تحویل گندم در استان با نظم بیشتری دنبال خواهد شد.
تولید بیش از ۲۰۸ هزار تن گندم در دهلران
رئیس جهاد کشاورزی دهلران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از تولید بیش از ۲۰۸ هزار تن گندم در این شهرستان خبر داد و گفت: تاکنون بخش عمدهای از محصول گندم کشاورزان برداشت و به مراکز خرید تحویل شده است.
عیسی رضایی با اشاره به سطح زیر کشت محصولات زراعی در شهرستان دهلران اظهار کرد: امسال ۵۶ هزار و ۸۴۶ هکتار گندم آبی و ۲۱ هزار و ۶۰ هکتار گندم دیم در مزارع این شهرستان کشت شده است.
وی افزود: همچنین ۷۰۰ هکتار جو آبی، ۵ هزار هکتار جو دیم و ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار کلزا در اراضی کشاورزی دهلران زیر کشت رفته است.
رئیس جهاد کشاورزی دهلران ادامه داد: تاکنون برداشت گندم در سطح ۵۶ هزار و ۸۸۰ هکتار از اراضی آبی و ۱۱۹ هزار هکتار از اراضی دیم انجام شده و میزان تولید گندم به بیش از ۲۰۸ هزار تن رسیده است.
رضایی بیان کرد: از این میزان گندم تولیدی، تاکنون ۱۶۰ هزار تن شامل گندم نان، دروم و بذری توسط مراکز خرید از کشاورزان خریداری شده و حدود ۳۰ درصد از تولید نیز توسط کشاورزان برای مصارف خودمصرفی، بذر سال آینده و سایر موارد ذخیرهسازی شده است.
وی با اشاره به روند برداشت جو در شهرستان گفت: پیشبینی میشود در مجموع حدود ۱۲ هزار تن جو از مزارع شهرستان برداشت شود.
رئیس جهاد کشاورزی دهلران همچنین از فعالیت گسترده ناوگان برداشت خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر ۳۹۰ دستگاه کمباین در عملیات برداشت محصولات کشاورزی در سطح شهرستان فعال هستند.
رضایی اضافه کرد: برای خرید و تحویل محصول کشاورزان نیز ۷ مرکز سیلوی مکانیزه، ۸ مرکز تعاون روستایی و ۵ شرکت بذری در سطح شهرستان در حال فعالیت هستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حدود ۳ هزار هکتار از اراضی گندم دیم در بخشهای زرینآباد و سراب میمه هنوز برداشت نشده و عملیات برداشت در این مناطق همچنان ادامه دارد.
در نهایت، پرداخت بهموقع مطالبات گندمکاران ایلامی، نه تنها قدردانی از تلاش بیوقفه آنان است، بلکه گامی ضروری برای حفظ انگیزه تولید، تقویت امنیت غذایی و تداوم نقش این استان در تأمین گندم کشور به شمار میرود.
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