حج ۱۴۰۵ با کمترین مشکلات درمانی و اجرایی به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج و زیارت، سیدعباس صالحی همزمان با پایان عملیات بازگشت حجاج به کشور در دیدار با علی رضا رشیدیان و معاونان سازمان حج و زیارت، از تلاشهای مجموعه حج و زیارت، کارگزاران، عوامل اجرایی، فرهنگی، درمانی و همه دستگاههای همکار قدردانی کرد و گفت: برگزاری حج توأم با عزت و امنیت از اولویتهای مهم مسئولان عالی کشور بود و خوشبختانه این هدف به بهترین شکل محقق شد.
در ابتدای این دیدار، علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت گزارشی از روند برگزاری حج تمتع ۱۴۰۵ ارائه کرد و با اشاره به مدیریت زائران در مدینه، خدمات سلامتمحور، برگزاری برنامههای فرهنگی و مراسم برائت از مشرکین و همچنین راهاندازی مرکز کنترل عملیات گفت: بسیاری از چالشهای ناشی از تغییرات و جابهجاییها با بهرهگیری از این مرکز به صورت برخط مدیریت شد و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری به عمل آمد.
رشیدیان با اشاره به خدمات درمانی و امدادی در ایام تشریق افزود: حضور مؤثر نیروهای درمانی، راهنمایان و عوامل اجرایی در کنار زائران موجب شد کمترین میزان آسیب و مشکلات ناشی از گرما و ازدحام برای حجاج ایرانی رقم بخورد و خدمات سلامتمحور با موفقیت اجرا شود.
رئیس سازمان حج و زیارت همچنین با تأکید بر نقش اطلاعرسانی مستمر و دقیق در طول عملیات حج اظهار کرد: اطلاعرسانی بهموقع و شفاف درباره روند اعزامها، اسکان، خدمات و شرایط موجود، نقش مؤثری در آرامشبخشی به زائران و خانوادههای آنان داشت و موجب تقویت اعتماد و رضایتمندی حجاج شد. این همراهی رسانهای در مدیریت شرایط و کاهش دغدغهها تأثیر قابل توجهی داشت.
وی با اشاره به آغاز برنامهریزی برای حج ۱۴۰۶ از ۶۹ دستورالعمل ابلاغی برای واحدهای عملیاتی و ۱۴۹۲ اقدام برای ۳۰ واحد خبرداد و گفت: پس از ابلاغ برنامه حج آینده از سوی وزارت حج و عمره عربستان، اقدامات اجرایی و فراخوانهای مربوط به انتخاب کارگزاران و پزشکان آغاز شده و بررسی استطاعت جسمی متقاضیان نیز پیش از واریز وجوه انجام خواهد شد.
رشیدیان همچنین اظهار کرد: پس از شهادت قائد امت و نخستین سال زعامت رهبری آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای پیام وحدت آفرین ایشان به کنگره عظیم حج ، در میان ملت های مسلمان وحدت بخش و عزتمند و اقتدار آفرین بود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به دغدغههای موجود پیش از آغاز عملیات حج امسال گفت: با بررسی همه ابعاد شرعی، ملی و بینالمللی موضوع، مسئولان عالی کشور بر انجام این فریضه الهی تأکید کردند و امروز نتایج این تصمیم صحیح و مدبرانه به روشنی قابل مشاهده است.
صالحی افزود: حج امسال از جهات مختلف فراگیر و موفق بود. از منظر سلامت، کمترین مشکلات برای زائران ایجاد شد؛ از نظر رعایت قوانین و تعامل با کشور میزبان نیز شرایط مطلوبی رقم خورد و همکاریهای صورتگرفته موجب شد زائران ایرانی در فضایی آرام، امن و همراه با احترام متقابل مناسک خود را به انجام برسانند. در طول موسم نیز آنچه در سرزمین وحی مشاهده شد، تحقق مفهوم «حرم امن» برای زائران بود.
وی با تأکید بر آثار فرهنگی و معنوی این سفر پربار اظهار داشت: تکتک حجاج ایرانی سفیران جمهوری اسلامی بودند. آنان با رفتار، اخلاق، نظم و حضور خود تصویری شایسته از ملت ایران ارائه کردند و اکنون به عنوان راویان عزت، اقتدار و جایگاه ایران اسلامی به کشور بازگشتهاند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان با قدردانی از نماینده محترم ولی فقیه در امور حج و زیارت ،رئیس سازمان حج و زیارت، مدیران، کارگزاران و تمامی نهادهای همکار تأکید کرد: حج ۱۴۰۵ با ویژگیهای ممتاز سلامت، امنیت و عزت به پایان رسید و جمهوری اسلامی ایران در این کنگره عظیم اسلامی حضوری مؤثر، عزتمند و هویتبخش را به نمایش گذاشت؛ حضوری که برکات آن در تقویت وحدت اسلامی، انسجام ملی و ارتقای سرمایه معنوی جامعه تداوم خواهد داشت.
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