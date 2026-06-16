طرح ساختاری حریم تهران برای حفاظت از منابع آب و محیط زیست تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا شمس احسان عضو شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی لایحه شهردار تهران درخصوص طرح ساختاری حریم شهر تهران با اشاره به اهداف این طرح، اظهارکرد: تقویت فرآیند انسجام، کارآیی، اثربخشی و پایداری حریم در توسعه شهری تهران، ارتقاء جایگاه و عملکرد حریم تهران به عنوان هاله شهری- تنفسی و جزء پیوسته سازمان فضایی شهر و منطقه کلان شهری تهران، رفع تناقض موجود بین اقتصاد زمین و الزامات توسعه فضایی پایدار حریم و هدایت و کنترل تحولات کلیدی شهر و حفظ هویت و تشخیص فضایی کالبدی از اهداف این طرح به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: دیگر اهداف این طرح شامل حفاظت از گستره های زیست محیطی پیرامون شهر تهران، سامان بخشی به اسکان و استقرار بی رویه و کنترل رشد جمعیت و فعالیت با توجه به محدودیت ظرفیت های زیست محیطی کمبود آب و انرژی، استقرار نظام توسعه و زندگی حومه ای ارزشمند با هویت و با ثبات در محدوده حریم، استقرار فضاها و عملکردهای مکمل و پشتیبان دانش پایه، توسعه پایدار اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شهر تهران در محدوده حریم و ممانعت از استقرار عملکردها و فعالیت های جاذب سکونت و فعالیت در محدوده حریم است.

شمس احسان با بیان اینکه حریم سرزمینی پایتخت پنج هزار و ۹۸۰ کیلومتر مربع و یک واحد غیرقابل تفکیک زیستی است نیز گفت: این حریم بر اساس طرح ساختاری تعیین خواهد شد.



قانون حریم در مجلس تغییر کند



در ادامه؛ مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه پیشنهاد ما به مجلس این بود که شهرهای مراکز استانها از قانون موجود خارج شوند و قانون حریم در مجلس تغییر کند، گفت: با رئیس مجلس و رؤسای کمیسیون ها صحبت هایی در این خصوص داشته ایم و امیدواریم با رسمی شدن جلسات مجلس، این پیشنهاد به تصویب برسد.



به گفته وی؛ آنچه استانداری و شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب کردند با قانون فعلی مغایرت دارد و بر این اساس تهران نباید حریم داشته باشد.



وی افزود: ما بر این تفکر بودیم که پیشنهاد ما در مجلس به تصویب برسد و مشکل اولیه در موضوع حریم حل شود. شورا در مصوبه سال ۱۳۸۲ دخالت کرد و آن را گسترش داد؛ به طوری که هرگونه تغییر در حریم را باید شورا تصویب کند.



وی ادامه داد: امروز می بینیم که اقدامات را از پله چندم شروع کردند و اقدام آنها غیرقانونی بود. درست است که می توانند بگویند خودشان تصویب کرده اند و خودشان هم می توانند تغییر دهند اما به هرشکل باید بررسی و تصویب طرح از شورا آغاز شود.

در ادامه؛ نصراله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز با بیان اینکه مصوبه ای در سال ۱۳۹۵ به نام مصوبه راهبردی حریم وجود دارد، گفت: دو تکلیف در این مصوبه برای ما تعیین شده که بر اساس یکی از این تکالیف، باید طرح ساختاری تهیه شود و نسبت به ضوابط حریم یک دهه کار مطالعاتی صورت گرفته و توفیق داشتیم که در کمیسیون شهرسازی طرح را ارائه دهیم.

به گفته وی؛ تقاضای ما از اعضای شورا این است که این طرح علمی دقیق را تأیید کنند. تعیین تکلیف قوانین و تعاریف را از مجلس شورای اسلامی و کمیسیون عمران مجلس پیگیری کردیم و قرار شد وزارت کشور نیز مصوبه را پیگیری کند، به عبارتی باید نسبت به اصلاح ماده دوم قانون حریم اقدام شود.

در ادامه، آبادیان مشاور طرح ساختاری حریم تهران با بیان اینکه با تصویب این طرح در شورا می توانیم ضابطه محور عمل کنیم نیز ادامه داد: طرح فعلی حریم همچون طرح جامع است اما طرحی که ما ارائه کرده ایم همچون طرح تفصیلی است و تقاضا می کنیم که اعضا با مفاد آن موافقت کنند.

به گفته وی؛ طرحی که ارائه می شود شامل تمام ضوابط پهنه های هفتگانه تهران است و یک مطالعه ۱۰ ساله برای آن صورت گرفته است.

مشاور طرح ساختاری حریم تهران با بیان اینکه این طرح مهمترین طرح شهرسازی کشور به شمار می رود، گفت: حدود ۳۰ شهر در کل محدوده حریم پایتخت قرار دارند که در سال ۱۳۹۵ تعداد ۲.۵ میلیون نفر جمعیت در این محدوده ساکن بوده اند که به ۳.۵ میلیون نفر رسیده است.

در ادامه، حمید میرمیران با بیان اینکه محدوده حریم به نوعی یک محدوده کلانشهری محسوب می شود، اظهار کرد: در پنج سال اخیر با وزارت کشور، استانداری، شهرداری مناطق، شورای شهر و نهادهای مرتبط هماهنگی هایی را برای این طرح انجام دادیم.

وی با تأکید بر اینکه ما هیچگونه دخالتی در محدوده حریم نداشته ایم و حق دخالت هم نداریم نیز ادامه داد: محدوده ای را تحت عنوان گستره شمالی، شرقی، جنوبی و جنوبی شوره زار مطرح کرده ایم که بر اساس طرح ساختاری، بخش جنوبی شوره زار از هرگونه سکونت خالی خواهد شد.

میرمیران با بیان اینکه روددره ها و رودخانه ها مبنای اصلی طرح هستند، گفت: با وجود آمار جمعیتی گزارشات کافی و دقیق نبود و ما مبنای پنج میلیون نفر جمعیت حریم را در نظر گرفته ایم.

مشاور طرح ساختاری حریم پایتخت با تأکید بر اینکه ما در محدوده شهرها به هیچ عنوان ورود نکرده ایم، اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، محدوده های حریم شهرها جزئی از محدوده کلی حریم پایتخت قرار می گیرند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه محدوده تهران اصلی ترین مرکز لجستیکی و انبارداری کشور است، این محدوده از نظر تأسیسات و تجهیزات تقریباً تکمیل و برخوردار است.

به گفته وی؛ از لحاظ صنعتی نیز ما به هیچ عنوان نیازی به احداث مراکز جدید در این محدوده نداریم.

چمران در ادامه این جلسه با بیان اینکه حریم را باید به خوبی شناخت و مسئله مهمی است نیز گفت: حریم مسئله تخصصی شهرسازانه ای است که باید بر اساس مبانی علمی و مطالعات برای آن تصمیم گرفت و این کار استانداری نیست.



به گفته وی؛ اینکه ما گفتیم طرح را شورا تصویب کند به این دلیل است که اعضای شورا بیش از هر بخش دیگری تخصصی و دلسوزانه به موضوع تسلط دارند و حریم برای ما بسیار اهمیت دارد و تعصب فراوانی روی آن داریم.