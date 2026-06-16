به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گلرو، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس که به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی برای شرکت در اجلاس شورای پارلمانی آسیایی-آفریقایی به شهر بنغازی لیبی سفر کرده است، در این نشست به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: از دولت، ملت و مجلس لیبی برای برگزاری این اجلاس تشکر می کنم.

نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: آسیا و آفریقا با داشتن بخش اعظمی از جمعیت جهان و منابع بزرگ انسانی و طبیعی و قدرت اقتصادی رو به رشد و فرهنگ و تمدن غنی می توانند نقش مهمی در تشکیل نظام جهانی آینده داشته باشند.

وی افزود: پارلمان‌های دو قاره با تقویت دیپلماسی پارلمانی می توانند نقش محوری در این توسعه روابط بین قاره ای، تبادل تجربیات قانونگذاری و توسعه گفتگوهای سیاسی داشته باشند.

گلرو در ادامه با بیان اینکه شورای پارلمانی آسیایی-آفریقایی باید به عنوان یک پلتفرم و سکوی توسعه توافقنامه های مشترک و همکاری عملی بین کشورها تبدیل شود، گفت: آینده روابط آسیایی و آفریقا در گرو نقش فعال جوانان است که سرمایه استراتژیک کشورها هستند و باید در قلب سیاست گذاری های آینده قرار گیرند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم اضافه کرد: آمریکا به عنوان حامی اصلی تروریسم و کشتار در جهان و رژیم صهیونی به عنوان بزرگترین تروریست جهان، جنگی را علیه ما آغاز کردند و متوهمانه فکر می‌کردند می توانند ایران را طی چند روز نابود کنند، اما شکست سنگینی خوردند چرا که فهم درستی از ایران، توانمندی نیروهای مسلح و وحدت و قدرت ملت ایران نداشتند.

وی تصریح کرد: ما پایگاه های آمریکا در منطقه را زیر ضربه موشکی بردیم و درسی به آنها دادیم که فراموش نکنند و امروز نیز علیرغم مذاکرات سیاسی، برای همه سناریوهای احتمالی آماده ایم.

گلرو ادامه داد: آمریکا به عنوان یک دولت یاغی، عالی ترین رهبر سیاسی و دینی ما را ترور کرد و به شهادت رساند و همچنین تعدادی از مقامات نظامی و سیاسی و شهروندان غیرنظامی را به شهادت رساند. ما این خسارت را فراموش نمی کنیم و انتقام می گیریم.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه با بیان اینکه نماینده مجلس فلسطین در این نشست از بایدها و نبایدهای جهان اسلام در لزوم حمایت جدی از فلسطین صحبت کرد و من می‌ خواهم بگویم همه این بایدها را ما در دفاع از فلسطین در چند دهه گذشته انجام دادیم و هزینه هم دادیم، اظهار داشت: ملت ایران خود را در مقابل تاریخ مسئول دانست و به وظیفه خود عمل کرد. رهبر شهید ایران نیز فدای عزت ایران و دفاع از اسلام و قرآن و قضیه فلسطین شد.

وی اضافه کرد: روابط ما با همسایگان در طول جنگ دچار آسیب هایی شد که ریشه اصلی آن وجود آمریکا در منطقه و پایگاه های آمریکایی است. با عبور از بحران کنونی، این روابط به مسیر اصلی خود بازخواهد گشت.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان از کشورهای منطقه که به توقف تجاوز آمریکا و شروع روند سیاسی کمک کردند، به ویژه پاکستان تشکر کرد.