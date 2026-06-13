به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، عصر شنبه در نشست مشترک ستاد اربعین استان کرمان و ستاد هماهنگی مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، ضمن تبیین اهمیت این رویدادها اظهار داشت: اربعین بزرگترین رزمایش مردمی و فرهنگی جهان اسلام و نماد وحدت، همبستگی و سرمایه اجتماعی است که جلوه‌های مشارکت مردمی، خدمت‌رسانی داوطلبانه و دیپلماسی فرهنگی در آن به وضوح دیده می‌شود.

استاندار کرمان با بیان اینکه اربعین فرصتی برای تبادل فرهنگ‌هاست که باید از آن جهت تقویت انسجام ملی و هویت دینی نسل جوان حداکثر استفاده را برد، افزود: با توجه به زمان باقیمانده تا اربعین، امکان ارتقای کیفیت برنامه‌ها وجود دارد؛ بنابراین کمیته‌های ذیل ستاد موظف‌اند برنامه زمان‌بندی مشخصی تدوین کرده، مسئول مستقیم برای اجرای هر برنامه انتخاب کنند و گزارش مستمری از پیشرفت امور ارائه دهند.

طالبی، حفظ کرامت و شأنیت زائران اربعین در برنامه‌ریزی‌های اعزام به عتبات و همچنین وظیفه استان در پذیرایی از زائران عبوری را مورد تاکید قرار داد و افزود: رعایت حال کودکان و سالمندان در کاروان‌های زیارتی باید در اولویت برنامه‌ریزی‌ها باشد.

وی با اشاره به ضرورت پیش‌بینی و هماهنگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی گفت: تامین اتوبوس‌ها، قطارها و برقراری پروازها باید از هم‌اکنون مدیریت شود؛ به‌ویژه در بخش بازگشت که تجربیات سال‌های گذشته نشان می‌دهد تحت‌تأثیر عوامل مختلف قرار می‌گیرد.

استاندار کرمان همچنین بر لزوم هماهنگی با استان‌های مرزی و همجوار عراق، ارتقای وضعیت سلامت، درمان و بهداشت زائران با توجه به گرمای هوا، ارائه آموزش‌های پیشگیرانه و آمادگی دستگاه‌های امدادی و درمانی برای شرایط اضطراری تاکید کرد.

طالبی، با اشاره به اینکه بار اصلی مراسم اربعین بر دوش مردم است، تصریح کرد: باید بهترین شرایط برای مشارکت و حضور مردم فراهم شود.

وی با یادآوری جایگاه استان کرمان در فرهنگ مقاومت و وجود سردار شهید سلیمانی، بر لزوم بهره‌گیری از برنامه‌های فرهنگی با محوریت پیوند اربعین و مکتب مقاومت تاکید کرد.

استاندار کرمان همچنین در خصوص مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، خواستار همکاری کلیه دستگاه‌ها با ستاد مردمی شد و گفت: باید زمینه برای فعالیت تشکل‌های مردمی فراهم شود تا با تشکیل ستادهای مردمی، برنامه‌ها به بهترین شکل اجرا شوند.