به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد اربعین حسینی استان کرمان، ضمن قدردانی از تلاشهای اعضای ستاد و کمیتههای اجرایی، اظهار داشت: با توجه به شرایط روز، همه ما باید با درک مسئولیت و انجام وظیفه، تمام توان خود را برای تسهیل حضور مردم در این رویداد ارزشمند به کار بگیریم تا بتوانیم وظیفه دینی خود را به نحو احسن ادا کنیم.
وی با اشاره به موفقیتهای سال گذشته استان کرمان، افزود: مشارکت گسترده مردم کرمان در سال گذشته و انتخاب ستاد اربعین این استان به عنوان ستاد برتر کشور، نشان از توانمندی ما دارد؛ امیدواریم با تلاش مضاعف، این جایگاه و رتبه در سال جاری نیز برای استان کرمان تکرار شود.
وی در ادامه با بررسی گزارش عملکرد کمیتههای ستاد، خاطرنشان کرد: در فعالیت برخی کمیتهها همچنان نواقص و عقبماندگیهایی مشاهده میشود که باید در فرصت باقیمانده با جدیت جبران گردد.
طالبی، همچنین با خطاب قرار دادن فرمانداران، خواستار برگزاری منظم و جدی جلسات ستاد اربعین در سطح شهرستانها شد.
وی تأکید کرد: شهرستانهایی که با کمبود جلسه یا عدم هماهنگی مواجه هستند، باید در روزهای آتی با پیگیری دقیق امور، هماهنگی لازم را برای رفع چالشها و پیشبرد اهداف ستاد در سطح استان کرمان ایجاد کنند.
ثبتنام همه اتباع در سامانه سماح الزامی است
معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان نیز در این نشست با اشاره به روند برگزاری جلسات ستاد اربعین، اظهار کرد: پیگیری مصوبات و برنامههای ۱۷ کمیته تخصصی ستاد اربعین استان بهصورت مستمر در حال انجام است و کمیته بازرسی و ارزیابی نیز بر روند اجرای برنامهها نظارت دارد.
رحمان جلالی، با تأکید بر اهمیت برگزاری باشکوه مراسم اربعین افزود: حضور و مشارکت فعال فرمانداران در اجرای برنامههای ستاد اربعین ضروری است و انتظار میرود همه دستگاهها با حداکثر ظرفیت در این حوزه ایفای نقش کنند.
وی با اشاره به تمهیدات حوزه حملونقل گفت: اتاق وضعیت کمیته حملونقل بهصورت روزانه شرایط جابهجایی زائران را رصد و پایش میکند تا خدماترسانی بدون وقفه انجام شود.
وی درباره ساماندهی اعزام اتباع خارجی نیز اظهار کرد: تمامی اتباع باید ابتدا در سامانه سماح ثبتنام کنند و پس از آن با مراجعه به دفاتر کفالت، دفترچه «سند خادم» برای آنان صادر خواهد شد.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان ادامه داد: برای اتباع مقیم، مرز شلمچه و برای اتباع غیرمقیم افغانستان، پاکستان و کشورهای شبهقاره هند، مرز چذابه بهعنوان مرز خروج تعیین شده و اعزامها باید صرفاً از مرزهای مشخصشده انجام شود.
جلالی، همچنین با اشاره به خدمات ارزی زائران گفت: سازوکار توزیع ارز اربعین شامل ۲۰۰ هزار دینار عراق برای هر زائر باید بهصورت دقیق مشخص و اجرایی شود.
وی درباره فروش بلیت پروازهای اربعین نیز تأکید کرد: هیچ دستگاه یا نهادی مجاز به پیشفروش یا مسدود کردن ظرفیت بلیتها برای اختصاص به مجموعهای خاص نیست و تمامی متقاضیان میتوانند همانند بلیت حملونقل زمینی، از طریق فرآیندهای عمومی نسبت به خرید بلیت اقدام کنند.
پیشفروش بلیت قطار اربعین از فردا آغاز میشود
مدیر راهآهن منطقه کرمان نیز از اختصاص یک رام قطار ویژه اربعین خبر داد و گفت: یک رام قطار مسافری در مسیر کرمان–خرمشهربرای هشتم مرداد پیشبینی شده و قطار برگشت نیز ۱۶ مرداد از خرمشهر به مقصد کرمان حرکت خواهد کرد.
معصومی، افزود: پیشفروش بلیت این قطار از صبح فردا آغاز میشود و قطار زاهدان نیز پنجم مردادماه اعزام خواهد شد.
فروش بلیت پروازهای اربعین فقط از طریق سامانههای رسمی
مدیرکل فرودگاههای استان کرمان نیز با بیان اینکه فرودگاه کرمان بدون هیچ محدودیتی بهصورت ۲۴ ساعته آماده پذیرش پروازهاست، گفت: برنامهریزی برای برقراری پروازهای اربعین از کرمان با هماهنگی معاونت وزارت راه و شهرسازی، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکتهای هواپیمایی در حال انجام است.
علی جزینی، افزود: نرخ مصوب بلیت پروازهای اربعین در هفته جاری اعلام خواهد شد و هماهنگیهای لازم برای اختصاص پرواز به استان کرمان انجام شده است.
وی تأکید کرد: در ایام اربعین هیچگونه فروش بلیت بهصورت چارتر انجام نخواهد شد و عرضه بلیتها صرفاً از طریق سامانههای رسمی فروش انجام میشود، مگر در موارد خاص که با هماهنگی استان تصمیمگیری خواهد شد.
امکان صدور روزانه هزار کارت شخصی سوخت برای زائران اربعین
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان نیز با اشاره به وضعیت تأمین سوخت استان کرمان گفت: با برنامهریزیهای انجامشده، هیچ مشکلی در تأمین سوخت وجود ندارد و وضعیت بهصورت شبانهروزی رصد میشود.
احمد سالاریفر، افزود: میزان خرابی نازلهای عرضه سوخت در استان به کمتر از چهار درصد کاهش یافته و این شاخص بهصورت روزانه پایش میشود.
وی همچنین از افزایش ظرفیت خدماترسانی خبر داد و گفت: با اضافه شدن شش دستگاه «آنیکارت»، امکان صدور روزانه هزار کارت شخصی سوخت برای زائران فراهم شده است.
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