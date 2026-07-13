جلالی: پیش‌ فروش بلیت ناوگان زمینی اربعین از دو روز آینده آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان جلالی، ظهر یکشنبه در جلسه ستاد اربعین استان کرمان با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی، اعلام کرد: جلسات ستاد اربعین به‌صورت هفتگی و با حضور دستگاه‌های مسئول و کمیته‌های مردمی برگزار خواهد شد.

وی افزود: بخش قابل‌توجهی از برنامه‌ریزی‌های جاری به حوزه حمل‌ونقل زائران اختصاص یافته است.

وی با اشاره به انجام آسیب‌شناسی‌های سال‌های گذشته، ادامه داد: تمهیدات لازم برای سه بخش اصلی ناوگان زمینی، ریلی و هوایی پیش‌بینی شده است.

جلالی، با مشخص کردن جزئیات ناوگان زمینی اظهار داشت: پیش‌فروش بلیت در بخش زمینی از ۴۸ ساعت آینده آغاز می‌شود و جزئیات دقیق آن از سوی کمیته حمل‌ونقل اطلاع‌رسانی خواهد شد.

معاون استاندار کرمان خاطرنشان کرد: در بخش حمل‌ونقل هوایی، با توجه به شرایط کشور، تعداد پروازها به مقصد نجف و بغداد افزایش خواهد یافت.

وی همچنین از پیگیری برای ارتقای ظرفیت ریلی خبر داد و گفت: تاکنون یک رام قطار به ظرفیت ناوگان ریلی افزوده شده و تلاش بر آن است تا یک رام قطار دیگر نیز به این ظرفیت اضافه شود.

جلالی، با تبیین برنامه‌ریزی‌های کمیته حمل‌ونقل و سوخت، تصریح کرد: در بخش زمینی، با بهره‌گیری از ظرفیت معادن، شرکت‌های خصوصی و سکوهای ایجاد شده در پایانه‌های مرزی توسط اداره کل راهداری، شرایط لازم برای تردد ایمن زائران در مسیر رفت و برگشت فراهم شده است.

وی همچنین افزود: با همکاری شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان کرمان، سوخت مورد نیاز ناوگان حمل‌ونقل و خودروهای شخصی زائران تأمین شده و بازرسی‌های مستمر از مجتمع‌های خدمات رفاهی و بین‌راهی نیز در دستور کار قرار دارد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان در خصوص مدیریت ناوگان هوایی از یک تصمیم مهم خبر داد و گفت: به منظور مدیریت بهتر ناوگان، تأمین بلیت و کنترل هزینه‌ها، تمامی پروازهای چارتری در ایام اربعین ممنوع خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری مراسم جاماندگان اربعین اظهار داشت : بر اساس مصوبات ستاد و با بهره‌گیری از تجربیات گذشته، این مراسم در روز اربعین در شهر کرمان و سایر نقاط استان کرمان برگزار خواهد شد که زمان و مکان دقیق آن متعاقباً اعلام می‌شود.

جلالی، با تأکید بر اهمیت ثبت‌نام در سامانه «سماح»، از زائران خواست که این موضوع را جدی بگیرند.

وی تصریح کرد: سامانه سماح مبنای اصلی تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی ستاد اربعین است و حتی افرادی که با خودروی شخصی به زیارت مشرف می‌شوند نیز باید در این سامانه ثبت‌نام کنند تا علاوه بر برنامه‌ریزی دقیق، در صورت بروز هرگونه حادثه، از خدمات بیمه بهره‌مند شوند.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان در خصوص صدور مجوز ایستگاه‌های صلواتی و مواکب گفت: مرجع صدور مجوز و شناسنامه ایستگاه‌های صلواتی، سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمان است و مسئولیت صدور مجوز مواکب در داخل استان و خارج از کشور بر عهده ستاد عتبات عالیات استان می‌باشد.

جلالی، با بیان اینکه متقاضیان سفر خواست تا دریافت گذرنامه را به روزهای پایانی موکول نکنند تأکید کرد: متقاضیان ابتدا باید ثبت‌نام خود را در سامانه پلیس من تکمیل نموده و پس از اطلاع‌رسانی‌های بعدی، برای صدور گذرنامه اقدام کنند.

وی با ابراز آمادگی ۱۰۰ درصدی ستاد برای خدمت‌رسانی به زائران امام حسین (ع)، بر نقش همدلی و وحدت میان اعضای ستاد تأکید کرد.