به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت برنامه‌ریزی، توسعه‌ سرمایه‌ انسانی ‌و امور شورای شهرداری تهران، مجید باقری با اشاره به جایگاه ویژه برنامه سومین دوره «من شهردارم» در مسیر مشارکت‌پذیری شهروندان اظهار کرد: از مجموع ۲ هزار و ۳۴۲ پروژه تعریف‌شده در قالب سومین دوره «من شهردارم»، تاکنون ۲ هزار و ۳۰ پروژه به طور کامل خاتمه یافته، ۱۶۴ پروژه فعال است و ۱۴۸ پروژه در آستانه آغاز عملیات اجرایی قرار دارد.

وی با اشاره به حجم بالای سرمایه‌گذاری و سهم بودجه‌ای این برنامه افزود: اعتبار اختصاص یافته به پروژه‌های سومین دوره «من شهردارم» در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰ همت) است که تاکنون ۸ همت آن ابلاغ شده است؛ از این اعتبار ۴۸ درصد به پروژه‌های مستمر (توسعه محلی) و ۵۲ درصد به پروژه‌های غیرمستمر اختصاص دارد.

باقری تصریح کرد: علت تحقق ۶۵ درصدی این برنامه، استمرار اجرای کامل پروژه‌های غیرمستمر و زمان‌بر بودن این پروژه‌هاست که سهم عمده ۵۲ درصدی از کل اعتبارات طرح را به خود اختصاص داده‌اند؛ با این حال در بخش پروژه‌های غیرمستمر، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران با ۶۹ درصد تحقق در رتبه نخست، مناطق ۲۲‌گانه با ۶۵ درصد در رتبه دوم و شرکت توسعه فضاهای فرهنگی با ۳۳ درصد تحقق در رتبه سوم قرار گرفته‌اند.

معاون شهردار تهران در خصوص وضعیت پروژه‌های مستمر توسعه محلی سومین دوره «من شهردارم» در سطح پایتخت خاطرنشان کرد: میزان تحقق پروژه‌های مستمر در مناطق ۲۲‌گانه به ۹۷ درصد رسیده که از این میان ۱۲ منطقه موفق به ثبت تحقق ۱۰۰ درصدی پروژه‌های خود شده‌اند.

باقری با تأکید بر رفع موانع اجرایی پروژه‌های ناتمام اظهار داشت: سامانه مدیریت و کنترل پروژه امکان پایش ثانیه‌ای و دقیق این برنامه را با هدف نظارت و آسیب‌شناسی موانع فراهم کرده است.