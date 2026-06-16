نظام ارجاع سلامت در مهدیشهر کلید خورد؛ تامین نیروی انسانی

به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی پور ظهر سه شنبه در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی سمنان با حضور ارزیابان وزارت بهداشت پیرامون استقرار نظام ارجاع سلامت در سمنان، تاکید داشت: موضوع پزشک خانواده امروز به یک زبان و نگاه مشترک بین سیاستگذاران حوزه سلامت تبدیل شده است.

وی به نتایج مثبت اجرای این طرح در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته اشاره داشت و ادامه داد: این اقدام ارتقا سلامت را در این جوامع به همراه داشته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به اینکه فرصت اجرای این طرح در مهدیشهر فراهم شده است، تاکید کرد: در حال حاضر مشکلی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز طرح در این شهرستان وجود ندارد.

رشیدی پور خواستار تقویت ظرفیت های موجود برای برنامه ریزی دقیق اجرای این طرح در مهدیشهر شد و ادامه داد: موفقیت این طرح به تبیین درست همه فعالان سلامت، رسانه ها و مسئولان اجرایی وابسته است تا ارتقا کیفیت خدمات و بهبود مراقب های سلامت و عدالت در دسترسی خدمات و کاهش هزینه های درمان رخ دهد.

وی همکاری بین بخشی و فرمانداران و دستگاه های اجرایی را نقش تعیین کننده در موفقیت این طرح دانست و افزود: انتظار می رود در صورت مواجه احتمالی با چالش در مرحله ابتدایی طرح با این همراهی و همکاری در اسرع وقت رفع شود.