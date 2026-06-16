قیمت گوشت مرغ تازه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، طبق نرخنامه سازمان میادین، قیمت انواع گوشت مرغ کامل تازه و بسته بندی و قطعه بندی اعلام شد.

قیمت انواع گوشت مرغ کامل تازه و بسته بندی و قطعه بندی در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح ذیل است:

«ران مرغ با اضافه کمر با پوست (فله) کیلویی ۲۶۵ هزار تومان

ران مرغ بدون کمر با پوست (فله) کیلویی ۳۰۹ هزار تومان

بازوی کبابی ساده کیلویی ۳۶۶ هزار تومان

بال کبابی ساده (بدون نوک بال) کیلویی ۳۷۵ هزار تومان

جوجه کباب با استخوان ساده کیلویی ۵۶۲ هزار تومان

جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده کیلویی ۷۴۰ هزار تومان

ران مرغ پاک شده کیلویی ۴۶۰ هزار تومان

ران و سینه پاک شده مرغ کیلویی ۵۱۸ هزار تومان

ساق مرغ پاک شده کیلویی ۵۸۹ هزار تومان

سینه مرغ با استخوان بدون بازو کیلویی ۵۷۶ هزار تومان

سینه مرغ با استخوان با بازو کیلویی ۵۱۹ هزار تومان

شنیسل مرغ بدون استخوان با بازو کیلویی ۶۷۷ هزار تومان

شنیسل مرغ بدون استخوان کیلویی ۷۴۰ هزار تومان

فیله مرغ کیلویی ۷۴۲ هزار تومان

گردن مرغ پاک شده کیلویی ۱۲۷ هزار تومان

مخلوط بال و بازوی کبابی کیلویی ۳۷۰ هزار تومان

مرغ کامل قطعه بندی شده با پوست کیلویی ۳۸۵ هزار تومان

جگر مرغ بسته ۴۰۰ گرمی ۹۲ هزار تومان

دل مرغ بسته ۴۰۰ گرمی ۱۶۶ هزار تومان

سنگدان مرغ بسته ۴۰۰ گرمی ۱۹۵ هزار تومان»