فرماندار دشتی:حمایت بخش کشاورزی از الزامات توسعه شهرستان است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر سه شنبه به مناسبت هفته جهاد کشاورزی با حضور در این مجموعه در شهرستان و در نشست با مدیر، کارکنان جهاد کشاورزی و جمعی از کشاورزان و بهره برداران این حوزه در شهرستان دشتی ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و تبریک هفته جهاد کشاورزی، از تلاش‌های مجموعه جهاد کشاورزی در عرصه خدمت‌رسانی قدردانی کرد.

وی اظهار کرد: جهاد سازندگی در گذشته و جهاد کشاورزی امروز، نقش مؤثری در توسعه کشور، محرومیت‌زدایی و خدمت به مردم داشته‌اند و دستاوردهای ماندگاری را برای نظام اسلامی رقم زده‌اند.

فرماندار دشتی با اشاره به گستردگی مأموریت‌های جهاد کشاورزی افزود: با توجه به تنوع و اهمیت وظایف این مجموعه، لازم است نگاه‌ها به جهاد کشاورزی تغییر کند و ظرفیت‌ها و خدمات گسترده آن بیش از پیش برای جامعه تبیین شود.

مقاتلی با تقدیر از اقدامات جهاد کشاورزی در حوزه تولید و تأمین نیازهای مردم خاطرنشان کرد: در یک سال اخیر کشور حوادث و شرایط مختلفی را پشت سر گذاشت، اما مجموعه جهاد کشاورزی توانست در حوزه معیشت و تأمین اقلام اساسی مردم در کنار سایر ارکان دولت نقش مؤثر و قابل توجهی ایفا کند.

وی بر ضرورت تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی مناسب به مردم تأکید کرد و گفت: مردم در همه صحنه‌ها پای انقلاب و آرمان‌های نظام ایستاده‌اند و این همراهی و وفاداری ایجاب می‌کند در شرایط کنونی جامعه با سعه‌صدر، احترام و روحیه خدمتگزاری، پیگیر امور و مطالبات آنان باشیم.

فرماندار دشتی همچنین به موضوع معیشت کارکنان اشاره کرد و افزود: بهبود وضعیت معیشتی کارکنان از برنامه‌های مهم دولت چهاردهم است و دولت با جدیت پیگیر بهبود سطح رفاه و معیشت کارکنان دستگاه‌های اجرایی از جمله جهاد کشاورزی است.

مقاتلی تأکید کرد: حمایت از بخش کشاورزی، تولیدکنندگان و بهره‌برداران این حوزه، یکی از الزامات توسعه شهرستان است و مجموعه مدیریتی شهرستان در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.