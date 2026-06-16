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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۶

فرماندار دشتی:حمایت بخش کشاورزی از الزامات توسعه شهرستان است

فرماندار دشتی:حمایت بخش کشاورزی از الزامات توسعه شهرستان است

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: حمایت از بخش کشاورزی، تولیدکنندگان و بهره‌برداران این حوزه، یکی از الزامات توسعه شهرستان است و مجموعه مدیریتی در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر سه شنبه به مناسبت هفته جهاد کشاورزی با حضور در این مجموعه در شهرستان و در نشست با مدیر، کارکنان جهاد کشاورزی و جمعی از کشاورزان و بهره برداران این حوزه در شهرستان دشتی ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و تبریک هفته جهاد کشاورزی، از تلاش‌های مجموعه جهاد کشاورزی در عرصه خدمت‌رسانی قدردانی کرد.

وی اظهار کرد: جهاد سازندگی در گذشته و جهاد کشاورزی امروز، نقش مؤثری در توسعه کشور، محرومیت‌زدایی و خدمت به مردم داشته‌اند و دستاوردهای ماندگاری را برای نظام اسلامی رقم زده‌اند.

فرماندار دشتی با اشاره به گستردگی مأموریت‌های جهاد کشاورزی افزود: با توجه به تنوع و اهمیت وظایف این مجموعه، لازم است نگاه‌ها به جهاد کشاورزی تغییر کند و ظرفیت‌ها و خدمات گسترده آن بیش از پیش برای جامعه تبیین شود.

مقاتلی با تقدیر از اقدامات جهاد کشاورزی در حوزه تولید و تأمین نیازهای مردم خاطرنشان کرد: در یک سال اخیر کشور حوادث و شرایط مختلفی را پشت سر گذاشت، اما مجموعه جهاد کشاورزی توانست در حوزه معیشت و تأمین اقلام اساسی مردم در کنار سایر ارکان دولت نقش مؤثر و قابل توجهی ایفا کند.

وی بر ضرورت تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی مناسب به مردم تأکید کرد و گفت: مردم در همه صحنه‌ها پای انقلاب و آرمان‌های نظام ایستاده‌اند و این همراهی و وفاداری ایجاب می‌کند در شرایط کنونی جامعه با سعه‌صدر، احترام و روحیه خدمتگزاری، پیگیر امور و مطالبات آنان باشیم.

فرماندار دشتی همچنین به موضوع معیشت کارکنان اشاره کرد و افزود: بهبود وضعیت معیشتی کارکنان از برنامه‌های مهم دولت چهاردهم است و دولت با جدیت پیگیر بهبود سطح رفاه و معیشت کارکنان دستگاه‌های اجرایی از جمله جهاد کشاورزی است.

مقاتلی تأکید کرد: حمایت از بخش کشاورزی، تولیدکنندگان و بهره‌برداران این حوزه، یکی از الزامات توسعه شهرستان است و مجموعه مدیریتی شهرستان در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

کد مطلب 6862132

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