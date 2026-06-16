به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در بیست و سومین دوره رقابت های جام جهانی برابر نیوزیلند به تساوی دو به دو رسید تا فرصت صدرنشینی در گروه و بالا بردن درصد شانس صعودش را کاهش دهد.

ملی پوشان کشورمان در شرایطی این دیدار را با تساوی به پایان بردند که در برخی دقایق نمایش ضعیف و دور از انتظار داشتند اما در چند صحنه هم عملکرد مطلوبی داشتند.



اشتباه کردیم و پیروز نشدیم



شاهرخ بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص تساوی تیم ملی برابر نیوزیلند گفت: برای اولین دیدار عملکرد خوبی داشتیم و توانستیم دوبار بعد از خوردن گل دوباره به بازی برگردیم و نتیجه را تغییر دهیم. گل اول را زود دریافت کردیم ولی انسجام تیمی را از دست ندادیم و به گل تساوی رسیدیم و این اتفاق در نیمه دوم هم همین اتفاق رخ داد و در پایان به تقسیم امتیاز با حریف راضی شدیم.

وی تاکید کرد: البته‌ می‌توانستیم برنده هم از زمین خارج شویم بشرط آنکه هم توپ طارمی بجای تیر دروازه وارد دروازه می شد و هم بهتر از موقعیت های بدست آمده استفاده می کردیم ولی در مجموع به خاطر اشتباهات خودمان از رسیدن به پیروزی محروم شدیم تا منتظر دو دیدار بعدی خود برابر بلژیک و مصر باشیم.

اشتباهات فردی بلای جان تیم شد



وی با انتقاد از عملکرد خط هافبک و دفاع تیم ملی گفت: نیوزیلند دو حمله تاثیر گذار داشت که در هر دو با بخاطر اشتباهات فردی خط هافبک و دفاع و نبود هماهنگی خط دفاع دروازه ایران باز شد تا بازی را با تساوی بپایان برسانیم. نیوزیلند حریف خیلی خطرناکی نبود و ما می‌توانستیم برنده باشیم اما اگر بخواهیم همین روند را در مقابل بلژیک و مصر داشته باشیم کار برای تیم ملی سخت خواهد شد.

این کارشناس فوتبال تاکید کرد: مدافعان به راحتی اجازه دادند مهاجمان حریف وارد محوطه جریمه شده و دروازه را باز کنند. اگر به دنبال صعود به مرحله بعد هستیم باید با برنامه ریزی دقیق تر به مصاف دو حریف دیگر برویم در غیر اینصورت خیلی زود باید با جام جهانی وداع کنیم.



تعویض ها تاثیر گذار نبود



هافبک پیشین تبم ملی در خصوص تعویض ها هم گفت: بازیکنی که به عنوان یار تعویضی به میدان می آید باید نقش تعیین کننده داشته و تاثیرگذار باشد ولی متاسفانه تعویض های قلعه نویی نتوانست در روند بازی و تغییر نتیجه نقش داشته باشد. از قائدی انتظار بیشتری می رفت تا تیم با آمدن او در فاز تهاجمی بهتر شود اما چنین اتفاقی رخ نداد و دیدیم که تعویض های صورت گرفته نتوانست باعث پیروزی تیم ملی برابر نیوزیلند شود.



رضاییان مزد زحماتش را گرفت



بیانی در خصوص عملکرد رضاییان در دیدار برابر بلژیک گفت: رامین مزد زحمات و تمرینات طاقت فرسای خود را گرفت و با بدنی آماده و بازی خوب نقش کلیدی در تساوی تیم ملی داشت او یک گل ز و یک پاس گل استثنایی داد تا بهترین بازیکن زمین شود . ضمن اینکه محبی هم گل زیبایی به ثمر رساند و بازی خوبی هم انجام داد و به اعتقاد من این دو بازیکن در برابر نیوزیلند فوق العاده ظاهر شدند.

بازی با بلژیک جای اشتباه نیست



وی در خصوص دیدار دوم تیم ملی برابر بلژیک که ۳۱ خرداد ماه برگزار خواهد شد گفت: بازی با بلژیک می‌تواند پل صعود ایران به مرحله دوم باشد. البته که سطح فوتبال بلژیک بسیار بالاتر از نیوزیلند است و باید تا زمان برگزاری این دیدار تمرینات را براساس شرایط تیم بلژیک انجام دهیم.

بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: مدافعان ما مقابل بلژیک حق اشتباه ندارند و خط هافبک نباید میانه میدان را به حریف دهد و مهاجمان هم نباید فرصت سوزی کنند. اگر به دنبال صعود به مرحله بعد هستیم باید برابر بلژیک با آرامش بازی کنیم. نظم تیمی را حفظ کنیم و از بازی فردی خودداری کنیم تا بتوانیم با کسب امتیاز به صعود امیدوار باشیم.