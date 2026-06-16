خللی در تأمین کالاهای اساسی در روزهای جنگ هیچ ایجاد نشد

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز حریری‌مقدم ظهر سه شنبه در آئین تجلیل از کشاورزان نمونه ملی و استانی، با تسلیت فرارسیدن ماه محرم و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امنیت، شهدای جنگ اخیر، ۱۲ شهید وزارت جهاد کشاورزی و ۷۰ کشاورز شهید، اظهار کرد: امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون ایثار و فداکاری شهداست و باید یاد و نام این عزیزان همواره زنده نگه داشته شود.

وی با اشاره به جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد استان افزود: استان قزوین با وجود آنکه تنها حدود یک درصد از مساحت کشور را در اختیار دارد، سهم قابل توجهی در تولید، اشتغال و اقتصاد استان ایفا می‌کند و بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین ارکان این ظرفیت اقتصادی به شمار می‌رود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با بیان اینکه در این مراسم از ۱۰ کشاورز نمونه ملی و ۱۵ کشاورز نمونه استانی تجلیل شد، گفت: معرفی و تقدیر از بهره‌برداران موفق، اقدامی مؤثر در ترویج الگوهای برتر تولید، انتقال تجربیات موفق و ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی است.

وی امنیت غذایی را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار ملی دانست و تصریح کرد: اهمیت این موضوع در سال‌های اخیر بیش از گذشته نمایان شده است؛ به‌گونه‌ای که در شرایط بحرانی و دوران جنگ، تأمین پایدار مواد غذایی و کالاهای اساسی به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور تبدیل می‌شود.

حریری‌مقدم خاطرنشان کرد: در روزهای دشوار جنگ، کشاورزان و تولیدکنندگان با تلاش مستمر خود اجازه ندادند کوچک‌ترین خللی در تأمین ارزاق عمومی و کالاهای اساسی مردم ایجاد شود و این موضوع نشان‌دهنده نقش بی‌بدیل بخش کشاورزی در حفظ آرامش و ثبات جامعه است.

وی افزود: کشاورزان در حقیقت سربازان گمنام امنیت غذایی کشور هستند که بی‌وقفه در مسیر تولید و تأمین نیازهای مردم تلاش می‌کنند و نقش آنان در شرایط حساس بیش از هر زمان دیگری آشکار می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به میزان خودکفایی کشور در تولید محصولات کشاورزی گفت: در حال حاضر حدود ۸۵ درصد نیازهای غذایی کشور در داخل تولید می‌شود و این دستاورد ارزشمند نیازمند حمایت و توجه مستمر به بخش کشاورزی است.

وی همچنین به ظرفیت‌های تولیدی استان قزوین اشاره کرد و افزود: سالانه بیش از چهار میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در استان تولید می‌شود و اجرای طرح‌های نوین کشاورزی در دشت قزوین نیز با هدف افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع در دستور کار قرار گرفته است.

حریری‌مقدم ادامه داد: استان قزوین در حوزه مکانیزاسیون، توسعه فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از شیوه‌های مدرن کشاورزی از استان‌های پیشرو کشور محسوب می‌شود و این روند با جدیت دنبال خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه پایدار کشاورزی، افزایش بهره‌وری، حمایت از تولیدکنندگان و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند ضمن تقویت امنیت غذایی، زمینه رشد اقتصادی و اشتغال پایدار را نیز فراهم کند.