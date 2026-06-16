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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۵

خللی در تأمین کالاهای اساسی در روزهای جنگ هیچ ایجاد نشد

خللی در تأمین کالاهای اساسی در روزهای جنگ هیچ ایجاد نشد

قزوین- رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: تلاش شبانه‌روزی فعالان بخش کشاورزی موجب شد در روزهای جنگ هیچ‌گونه مشکلی در تأمین کالاهای اساسی مردم به وجود نیاید.

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز حریری‌مقدم ظهر سه شنبه در آئین تجلیل از کشاورزان نمونه ملی و استانی، با تسلیت فرارسیدن ماه محرم و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امنیت، شهدای جنگ اخیر، ۱۲ شهید وزارت جهاد کشاورزی و ۷۰ کشاورز شهید، اظهار کرد: امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون ایثار و فداکاری شهداست و باید یاد و نام این عزیزان همواره زنده نگه داشته شود.

وی با اشاره به جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد استان افزود: استان قزوین با وجود آنکه تنها حدود یک درصد از مساحت کشور را در اختیار دارد، سهم قابل توجهی در تولید، اشتغال و اقتصاد استان ایفا می‌کند و بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین ارکان این ظرفیت اقتصادی به شمار می‌رود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با بیان اینکه در این مراسم از ۱۰ کشاورز نمونه ملی و ۱۵ کشاورز نمونه استانی تجلیل شد، گفت: معرفی و تقدیر از بهره‌برداران موفق، اقدامی مؤثر در ترویج الگوهای برتر تولید، انتقال تجربیات موفق و ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی است.

وی امنیت غذایی را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار ملی دانست و تصریح کرد: اهمیت این موضوع در سال‌های اخیر بیش از گذشته نمایان شده است؛ به‌گونه‌ای که در شرایط بحرانی و دوران جنگ، تأمین پایدار مواد غذایی و کالاهای اساسی به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور تبدیل می‌شود.

حریری‌مقدم خاطرنشان کرد: در روزهای دشوار جنگ، کشاورزان و تولیدکنندگان با تلاش مستمر خود اجازه ندادند کوچک‌ترین خللی در تأمین ارزاق عمومی و کالاهای اساسی مردم ایجاد شود و این موضوع نشان‌دهنده نقش بی‌بدیل بخش کشاورزی در حفظ آرامش و ثبات جامعه است.

وی افزود: کشاورزان در حقیقت سربازان گمنام امنیت غذایی کشور هستند که بی‌وقفه در مسیر تولید و تأمین نیازهای مردم تلاش می‌کنند و نقش آنان در شرایط حساس بیش از هر زمان دیگری آشکار می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به میزان خودکفایی کشور در تولید محصولات کشاورزی گفت: در حال حاضر حدود ۸۵ درصد نیازهای غذایی کشور در داخل تولید می‌شود و این دستاورد ارزشمند نیازمند حمایت و توجه مستمر به بخش کشاورزی است.

وی همچنین به ظرفیت‌های تولیدی استان قزوین اشاره کرد و افزود: سالانه بیش از چهار میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در استان تولید می‌شود و اجرای طرح‌های نوین کشاورزی در دشت قزوین نیز با هدف افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع در دستور کار قرار گرفته است.

حریری‌مقدم ادامه داد: استان قزوین در حوزه مکانیزاسیون، توسعه فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از شیوه‌های مدرن کشاورزی از استان‌های پیشرو کشور محسوب می‌شود و این روند با جدیت دنبال خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه پایدار کشاورزی، افزایش بهره‌وری، حمایت از تولیدکنندگان و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند ضمن تقویت امنیت غذایی، زمینه رشد اقتصادی و اشتغال پایدار را نیز فراهم کند.

کد مطلب 6862141

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