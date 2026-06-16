چرا با وجود گرانی سوخت و ترافیک هنوز خودروی شخصی انتخاب اول مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای اخیر با افزایش هزینه های زندگی و رشد قابل توجه قیمت سوخت انتظار می رفت استفاده از خودروی شخصی در میان مردم کاهش یابد اما آمارهای رسمی و مشاهدات شهری نشان می دهد که با وجود هزینه های سنگین نگهداری بیمه تعمیرات و سوخت همچنان خودروی شخصی برای بسیاری از شهروندان انتخاب اول در جابه جایی روزانه است. این پدیده تنها محدود به کلانشهرها نیست و در شهرهای متوسط نیز مشاهده می شود که مردم حتی برای مسیرهای کوتاه نیز به خودرو متکی هستند؛ این موضوع پرسش مهمی را مطرح می کند که چرا با وجود تمام مشکلات و محدودیتها مانند ترافیک آلودگی هوا کمبود جای پارک و هزینه های مستقیم و غیرمستقیم استفاده از خودرو همچنان جذابیت خود را از دست نداده است.

از دید اقتصادی استفاده از خودروی شخصی در ظاهر گران است اما مردم آن را نوعی سرمایه گذاری در زمان و آسایش خود می دانند و این نگاه باعث می شود هزینه ها را به عنوان بهای آزادی عمل و استقلال بپذیرند؛ از نگاه اجتماعی نیز خودرو نوعی حریم شخصی ایجاد می کند که تجربه سفر را با احساس امنیت و کنترل همراه می سازد از طرف دیگر مشکلات ساختاری حمل و نقل عمومی شامل کمبود ظرفیت، فرسودگی ناوگان، تاخیر و نبود دسترسی یکپارچه باعث شده مردم جایگزین مناسبی پیش روی خود نبینند این گزارش تلاش می کند از زاویه اقتصادی تحلیلی به ریشه های این ترجیح عمومی بپردازد و نشان دهد چرا بدون اصلاح زیرساختهای حمل و نقل عمومی و ایجاد انگیزه های جایگزین همچنان خودروی شخصی در صدر انتخابهای مردم باقی می ماند.

نقش کیفیت و دسترسی حمل و نقل عمومی در تصمیم مردم

یکی از مهمترین عواملی که باعث شده مردم همچنان از خودروی شخصی استفاده کنند کیفیت پایین و عدم دسترسی مناسب در سیستم حمل و نقل عمومی است. در بسیاری از شهرها تعداد خطوط اتوبوس و مترو پاسخگوی حجم تقاضا نیست و مردم در ساعات اوج با ازدحام شدید مواجه می شوند همین موضوع باعث می شود سفر با مترو یا اتوبوس نه تنها زمان بیشتری ببرد بلکه همراه با خستگی بیشتر باشد؛ نبود شبکه های منظم و یکپارچه نیز یکی از دلایل اصلی است بسیاری از شهروندان مجبورند برای رسیدن به مقصد چند بار وسیله عوض کنند و زمان انتظار زیادی را تحمل کنند.

در حالی که با خودروی شخصی می توانند با یک مسیر مستقیم و بدون توقف به مقصد برسند از دید اقتصادی زمان برای مردم ارزشمند است و اگرچه هزینه استفاده از خودروی شخصی بالاست اما مردم آن را با زمان از دست رفته در سیستم حمل و نقل عمومی مقایسه می کنند و به این نتیجه می رسند که صرف هزینه بیشتر مقرون به صرفه است علاوه بر این دشواری دسترسی به حمل و نقل عمومی در برخی مناطق حاشیه ای باعث می شود استفاده از آن برای بسیاری از خانوارها حتی ممکن نباشد و در نتیجه خودروی شخصی تنها گزینه قابل اعتماد آنان باقی می ماند.

راحتی امنیت و کنترل عوامل پنهان اما تعیین کننده

راحتی، یکی از مهمترین انگیزه های استفاده از خودروی شخصی است مردم در خودرو حریم شخصی دارند می توانند موسیقی مورد علاقه خود را گوش کنند تهویه را تنظیم کنند یا در سکوت سفر کنند این سطح از کنترل در حمل و نقل عمومی وجود ندارد و برای برخی افراد این تفاوت بسیار مهم است به ویژه خانواده هایی که کودک خردسال دارند یا افرادی که در ساعات غیر متعارف کار می کنند. استفاده از خودرو امنیت بیشتری به همراه دارد بسیاری از مردم احساس می کنند در خودرو کمتر در معرض خطر سرقت، مزاحمت یا ازدحام قرار می گیرند؛ در نتیجه استقلال، امنیت و راحتی سه ستون اصلی جذابیت خودرو در برابر حمل و نقل عمومی هستند.

از منظر روانشناسی نیز داشتن کنترل بر مسیر و زمان حرکت سبب کاهش استرس می شود و همین امر باعث می شود مردم تمایل داشته باشند هزینه بیشتری بپردازند تا این سطح از کنترل را از دست ندهند؛ حتی با وجود ترافیک مردم ترجیح می دهند در فضای خصوصی خودرو منتظر بمانند تا اینکه با ازدحام و توقفهای مکرر در سیستم عمومی مواجه شوند در نتیجه ترکیب آسایش امنیت و کنترل استفاده از خودرو را به انتخابی منطقی در نگاه بسیاری از شهروندان تبدیل می کند.

هزینه های پنهان و ضرورت سیاست گذاری برای سوختهای جایگزین

هرچند استفاده از خودرو هزینه های زیادی دارد اما مردم بخشی از این هزینه ها را غیرقابل اجتناب می دانند و آن را جزئی از سبک زندگی شهری خود تلقی می کنند؛ با این حال افزایش مداوم قیمت سوخت و فشار اقتصادی باعث شده توجه بیشتری به موضوع سوختهای جایگزین جلب شود. اگرچه سیاست گذاری اقتصادی نیازمند نگاه جامع است اما تجربه نشان داده بدون ارائه گزینه های کم هزینه تر و کارآمدتر نمیتوان انتظار داشت مردم به سادگی از خودروی شخصی فاصله بگیرند بسیاری از کشورها با ارائه تسهیلات برای استفاده از سوختهای جایگزین مانند گاز یا برق توانسته اند هزینه استفاده از خودرو را کاهش دهند و در عین حال مصرف انرژی را مدیریت کنند.

در صورتی که زیرساختهای لازم و تسهیلات کافی در دسترس باشد مردم نیز به سمت استفاده از خودروهای کم مصرف تر یا دارای سوخت جایگزین حرکت می کنند تحلیل هزینه فایده نشان می دهد که با سرمایه گذاری در سوختهای جایگزین و زیرساخت شارژ یا سوخت گیری می توان فشار بر بودجه خانوارها را کاهش داد و همزمان مصرف انرژی را به شکل پایدارتر مدیریت کرد بدون چنین سیاست هایی رفتار مصرفی مردم کنترل نمی شود و همچنان خودرو با سوختهای سنتی انتخاب اول باقی خواهد ماند.

بررسی دلایل اقتصادی اجتماعی و ساختاری نشان می دهد که علت اصلی ترجیح خودروی شخصی ترکیبی از کمبودهای حمل و نقل عمومی و مزایای روانی و عملی خودرو برای مردم است در شرایطی که سیستم حمل و نقل عمومی نتواند زمان سفر قابل رقابت راحتی قابل قبول و دسترسی مناسب ارائه دهد مردم طبیعی است که خودروی شخصی را انتخاب کنند حتی اگر هزینه های مستقیم آن بالا باشد از نگاه بسیاری از شهروندان خودرو به عنوان ابزاری برای حفظ استقلال کنترل و امنیت شناخته می شود و این عوامل نقش تعیین کننده ای در انتخابهای روزانه دارند همچنین هزینه زمانی برای مردم ارزشمند است و زمانی که حمل و نقل عمومی نتواند زمان سفر قابل پیش بینی و منظم ارائه دهد.

صرف هزینه بیشتر برای خودرو انتخابی قابل توجیه خواهد بود از سوی دیگر افزایش قیمت سوخت نشان می دهد که برای مدیریت هزینه ها و جهت دهی صحیح به رفتار مصرفی نیاز به سیاست گذاری در زمینه سوختهای جایگزین وجود دارد تسهیلات برای استفاده از گاز برق یا انرژی های جدید در کنار توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی می تواند تعادلی تازه میان هزینه و کیفیت سفر ایجاد کند بدون این اصلاحات انتظار تغییر رفتار از سمت مردم غیرواقعی است در نهایت تا زمانی که حمل و نقل عمومی نتواند به استانداردی قابل اعتماد برسد و گزینه های کم هزینه تر و کارآمدتر ارائه نشود خودروی شخصی همچنان انتخاب اول بخش بزرگی از جامعه باقی خواهد ماند.