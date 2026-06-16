به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پورعلی، در جلسه اعضای شورای ائتلاف نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان) اظهار داشت: امروزه ماهیت آسیبهای اجتماعی تغییر کرده و متناسب با این شرایط، عناوین برای مقابله و پیشگیری نیز تغییر میکند.
ائتلاف نماد؛ فراتر از یک نهاد
وی ادامه داد: در این راستا، نام ائتلاف نشان میدهد که طرفیتی در این زمینه وجود دارد و بر این پیشفرض استوار است که مقابله با آسیبهای اجتماعی فقط در حوزه آموزش و پرورش نیست و نیاز دارد با محوریت این نهاد، سایر دستگاهها ظرفیت خود را برای مقابله با بحرانها به کار گرفته شوند.
گسترش ائتلاف نماد بر اساس عملکرد و دادهمحوری
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان تصریح کرد: هنر این است که ائتلاف نماد را بر اساس عملکرد، در سطح جامعه دانشآموزی گسترش داد.
وی ادامه داد: در این مسیر باید به سمت دادهمحوری حرکت کرد و دستگاههایی که با دادهها سروکار دارند، نقش بسیار مهمی در برنامههای ائتلاف دارند.
کاهش خطای آماری با حضور دستگاههای مرتبط
پورعلی افزود: نکته مهم دیگر این است که گزارشهای این حوزه باید خطای آماری کمی داشته باشند و لازمه آن نیز حضور دستگاههای مرتبط در این زمینه است، چرا که آمارها با جمعیتهای هدف و وضعیتها در ارتباط نزدیک و واقعی هستند.
نگاه واقعگرایانه به رفتارهای دانشآموزان
وی با بیان اینکه باید خودمان را آماده کنیم تا با جمعیتهای مختلف در حوزه آسیبهای اجتماعی مواجه شویم، اظهار داشت: با این رویه، نگاه واقعگرایانهتری از رفتارهای دانشآموزان ارائه میشود.
شناسایی و رفع چالشهای ساختاری ائتلاف
پورعلی تأکید کرد: بر این اساس باید چالشهای موجود در بحث ساختار ائتلاف شناسایی و رفع شود و عملکرد این دستگاهها نیز در قالب گزارش ارائه شود.
وی بیان کرد: سیاست آموزش و پرورش لرستان نیز این است که این ائتلاف گسترش یابد، پس باید رگههای رفتار ائتلافی نیز در این زمینه شکل بگیرد.
استفاده از ظرفیت سمنها و گروههای جهادی برای جبران کمبود مشاوران متخصص
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با اشاره به کمبود مشاورههای متخصص در این حوزه نیز گفت: باید از ظرفیت سمنها، گروههای جهادی و ... استفاده گردد تا خدمات به جمعیتهایی که محتاجتر هستند، ارائه شود. برای نمونه، عدم همکاری والدین را از طریق شوراهای محله میتوان رفع کرد که نمونههایی از رفتارهای ائتلافی هستند.
تولید رفتارهای سیاستی توسط اندیشکدهها
پورعلی یادآور شد: رفتارهای سیاستی در این حوزه باید تولید اندیشکدهها باشند، زیرا برای تقویت ائتلاف نماد باید به منطق گزارشهای اندیشکدهای نزدیک شویم.
وی افزود: فعالسازی برخی ساختارهای مرتبط، تقویت بخش مطالبهگری و نظارتی، تقویت عملکرد دبیرخانه و دستگاههای اجرایی نیز در این بخش باید مدنظر قرار بگیرد.
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