به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالکریم حسین‌زاده، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور با تأکید بر تغییر الگوهای توسعه روستایی در جهان، تولید و خلق ثروت را نخستین شاخص توسعه در مناطق روستایی و کم‌برخوردار دانست و گفت: وظیفه اصلی این معاونت سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای است و در انجام این مأموریت‌ها به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد.



وی در آیین تکریم و معارفه جمعی از مدیران معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری با اشاره به تحولات جهانی در حوزه توسعه روستایی افزود: الگوهای برنامه‌ریزی توسعه روستایی و توسعه مناطق کم‌برخوردار در دنیا تغییر کرده است و امروز تولید و خلق ثروت، نخستین شاخص توسعه در این مناطق به شمار می‌رود.



حسین‌زاده با تأکید بر ضرورت تمرکز بر نتایج ملموس برنامه‌ها در معاونت متبوعش تصریح کرد: امروز همه ما برای یک هدف مقدس و مشترک در کنار یکدیگر قرار داریم و باید تلاش کنیم ایده‌ها و برنامه‌هایی که تاکنون طراحی شده‌اند، در فرصت باقی‌مانده به خروجی‌های عملیاتی و اثرگذار تبدیل شوند. برای من مهم است بدانم چند واحد تولیدی احیا شده، چند دانش‌آموز به کلاس درس بازگشته‌اند و چه گام‌های مؤثری در مسیر اشتغال‌زایی برای روستاییان و ساکنان مناطق کم‌برخوردار برداشته شده است.



وی با اشاره به جایگاه راهبردی این معاونت در نظام محرومیت‌زدایی کشور اظهار کرد: دروازه‌بانی از اعتبارات محرومیت‌زدایی و اطمینان از هزینه‌کرد درست آن در مسیر اهداف تعیین‌شده و اصابت آن به اهداف، بر عهده این معاونت است و هیچ‌یک از ما نباید اجازه دهیم منابع و اعتبارات اختصاص‌یافته به محروم‌ترین مردمان این سرزمین به حاشیه رانده شود.



حسین‌زاده با انتقاد از تعدد مداخلات در حوزه روستاها اظهار کرد: امروز مداخله‌گری در امور روستاها به وفور مشاهده می‌شود، اما آثار این مداخلات توسط هیچ مرجع مشخصی ارزیابی و پایش نمی‌شود. پیش‌بینی برنامه‌ها، پیشگیری از بحران‌ها، تعریف نوع مداخلات در جوامع روستایی کم‌برخوردار، بهینه‌سازی اعتبارات و هدایت صحیح بودجه‌ها از جمله وظایف اصلی این معاونت است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود، جاماندگان از تحصیل را یکی از دغدغه‌های اصلی معاونت برشمرد و گفت: هرچند آموزش وظیفه مستقیم این معاونت نیست، اما فراهم‌کردن دسترسی کودکان این سرزمین به آموزش، مسئولیتی است که خود را نسبت به آن متعهد می‌دانیم.



گفتنی است، در این مراسم محمد فیضی به عنوان سرپرست معاونت تلفیق برنامه و بودجه، محمدابراهیم حسن‌نژاد به عنوان سرپرست معاونت سیاست‌گذاری، راهبری و نظارت بر امور زیربنایی و اقتصادی و علیرضا اباذری به عنوان سرپرست دفتر توسعه پایدار و عدالت متوازن جوامع روستایی، عشایری و مناطق محروم منصوب شدند.