رهبر شهید به حکمرانی کشاورزی معتقد بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه امروز سهشنبه در نشست تبیین و جاریسازی سیاستهای ابلاغی و مطالبات رهبر شهید انقلاب در سخنانی با اشاره به رویکرد رهبر شهید نسبت به بخش کشاورزی گفت: رهبر شهید، کشاورزی را تنها یک بخش اقتصادی نمیدانستند، بلکه آن را یکی از ارکان اقتدار ملی، استقلال کشور و ثبات اجتماعی تلقی میکردند و از همین رو همواره بر ضرورت طراحی نظام حکمرانی کارآمد در این حوزه تأکید داشتند.
وی اظهار کرد: در این راستا دولت نیز باید تصدیگری کارها را به مردم بسپارد و وزارت جهادکشاورزی کوچکتر و چابکتر شود.
خسرو پناه با بیان این که رهبر شهید بر نقش آموزش و دانشگاهها در مهارتافزایی و توسعه کشاورزی تاکید داشتند، تصریح کرد: این نقشها شامل ترویج علمی، پیوند دانشگاه و مزرعه و آموزش مستمر است و وزارت جهاد کشاورزی نیز نقش حکمرانی در هیات علمی بخش کشاورزی را باید داشته باشد.
وی تصریح کرد: در الگوی موجود، بخشی از تولید کشاورزی بر زمینهای خرد و پراکنده استوار است و همین مسئله آسیبپذیریهایی را در اقتصاد کشاورزی ایجاد کرده است در حالی که رهبر شهید معتقد بودند باید از این پارادایم آسیبپذیر عبور و به سمت الگویی مقاوم، اقتصادی، دانشبنیان و بهرهور حرکت کنیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، خودکفایی در محصولات راهبردی و دانشبنیان کردن کشاورزی را از مهمترین اولویتهای سیاستگذاری مورد تاکید رهبر شهید برشمرد و گفت: از نگاه ایشان، تولید کشاورزی باید بر پایه فناوریهای نوین، افزایش بهرهوری منابع، توسعه زنجیره ارزش و تربیت نیروی انسانی متخصص استوار باشد.
وی با اشاره به اهمیت تکمیل زنجیره ارزش در بخش کشاورزی تاکید کرد: رهبر شهید معتقد بودند کشاورزی نباید تنها به تولید محصول محدود شود، بلکه باید از مزرعه تا بازار، فرآوری، صادرات و خلق ارزش افزوده را دربر گیرد و در چنین شرایطی کشاورزی میتواند به لنگرگاه ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شود.
خسروپناه با تاکید بر ظرفیتهای گسترده سواحل جنوبی کشور گفت: یکی از مهمترین فرصتهای پیشروی اقتصاد ایران، توسعه کشاورزی دریامحور در منطقه مکران است.
وی افزود: اگر کشاورزی دریامحور بهصورت جدی و هدفمند در سواحل مکران اجرا شود، میتواند تحولی بزرگ در اشتغال و معیشت مردم منطقه ایجاد کند و فقر را از این نوار ساحلی برچیند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در این حوزه ظرفیتهای بسیار ارزشمندی در زمینه آبزیپروری مدرن، تولید جلبک و فرآوردههای زیستی و همچنین کشت گیاهان شورپسند وجود دارد.
وی تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی در حوزه توسعه گیاهان شورپسند اقدامات مناسبی را آغاز کرده است، اما این ظرفیتها نیازمند برنامهریزی و حمایت گستردهتری هستند.
خسروپناه با پیشنهاد تشکیل سازوکاری تخصصی برای پیگیری این موضوع اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی، دولت و وزارت جهاد کشاورزی باید تشکیل یک شورای تخصصی یا کارگروه ملی کشاورزی دریامحور را در دستور کار قرار دهند تا ظرفیتهای این بخش بهصورت منسجم و هدفمند توسعه یابد.
وی با اشاره به چالشهای حوزه آب تاکید کرد: یکی از الزامات تحقق امنیت غذایی، اصلاح نظام حکمرانی آب است درحالی که امروز شوراها و ساختارهای متعددی در حوزه آب شکل گرفتهاند که در برخی موارد موجب تداخل وظایف و کاهش کارایی شدهاند.
این مسئول ادامه داد: دولت باید نقش تنظیمگری خود را در این حوزه تقویت کرده و با ساماندهی شوراها و نهادهای متعدد، ساختاری منسجم و پاسخگو برای مدیریت منابع آب ایجاد کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بدون حکمرانی یکپارچه آب، دستیابی به کشاورزی پایدار و امنیت غذایی بلندمدت امکانپذیر نخواهد بود.
وی تصریح کرد: اصلاح نظام حمایت از کشاورزان، هدفمند کردن یارانهها، گسترش بیمه فراگیر کشاورزی، بازآرایی نظام بازار و بهرهگیری از دانش حکمرانی کشاورزی از جمله اقداماتی است که میتواند زمینهساز تحقق چشمانداز مورد نظر رهبر شهید باشد.
خسروپناه با اشاره به این که رهبر شهید به جایگاه عدالت در سیاستهای کشاورزی معتقد بودند، تصریح کرد: از دیدگاه ایشان عدالت از طریق رفع امتیازات غلط، تمرکز بر مستضعفین، توزیع عادلانه ثروت، انتقال از مرکز به حاشیه، توسعه زیرساختها و حق دسترسی همگانی در بخش کشاورزی بودند.
وی افزود: از نظر رهبر شهید، پیشرفت اقتصادی در حوزه کشاورزی زمانی ارزشمند است که توام با عدالت باشد و به رفع شکاف میان فقیر و غنی منجر شود.
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