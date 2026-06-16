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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۷

معاون ترامپ: رویکردمان را در قبال ایران تغییر خواهیم داد

معاون ترامپ: رویکردمان را در قبال ایران تغییر خواهیم داد

معاون رئیس جمهور آمریکا گفت: اگر ایران رویکرد خود را نسبت به ما تغییر دهد، ما هم رویکردمان را تغییر خواهیم داد و رابطه بهتری خواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به فاکس نیوز گفت: اگر ایران رویکرد خود را نسبت به ما تغییر دهد، ما هم رویکردمان را تغییر خواهیم داد و رابطه بهتری خواهیم داشت.

وی مدعی شد: ایران منابع لازم برای بازسازی توانمندی‌های نظامی ویران شده خود را ندارد.

دی ونس ادعا کرد: اقتصاد ایران در شرایط وخیمی قرار دارد و تحریم‌ها و اقدامات ما، این کشور را از قابلیت‌های نظامی‌اش محروم کرده است. برنامه هسته ای ایران نابود شده و آنها دیگر هیچ توانایی برای غنی سازی اورانیوم ندارند.

وی مدعی شد: چه ایران رفتار خود را تغییر دهد و چه تصمیم بگیرد به توافق پایبند نباشد، ما پیروز شده‌ایم.

کد مطلب 6862247

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