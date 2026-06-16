معاون ترامپ: رویکردمان را در قبال ایران تغییر خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به فاکس نیوز گفت: اگر ایران رویکرد خود را نسبت به ما تغییر دهد، ما هم رویکردمان را تغییر خواهیم داد و رابطه بهتری خواهیم داشت.

وی مدعی شد: ایران منابع لازم برای بازسازی توانمندی‌های نظامی ویران شده خود را ندارد.

دی ونس ادعا کرد: اقتصاد ایران در شرایط وخیمی قرار دارد و تحریم‌ها و اقدامات ما، این کشور را از قابلیت‌های نظامی‌اش محروم کرده است. برنامه هسته ای ایران نابود شده و آنها دیگر هیچ توانایی برای غنی سازی اورانیوم ندارند.

وی مدعی شد: چه ایران رفتار خود را تغییر دهد و چه تصمیم بگیرد به توافق پایبند نباشد، ما پیروز شده‌ایم.