آغاز فعالیت بیش از ۱۰۰۰ هیئت، تکیه و حسینیه البرزی در محرم ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن ماه محرم، حدود ۵۰۰ هیئت مذهبی و نزدیک به ۶۰۰ حسینیه در استان البرز آماده میزبانی از عزاداران حسینی هستند و برنامه‌های متعددی از جمله اجتماع شیرخوارگان حسینی، تجمعات عاشورایی و مراسم شام غریبان در نقاط مختلف استان برگزار خواهد شد.

ماه محرم هر ساله صحنه فعالیت گسترده هیئت‌های مذهبی، مساجد و حسینیه‌های استان البرز است. بر اساس آمار ارائه شده، حدود ۵۰۰ هیئت مذهبی در سطح استان فعالیت دارند و در کنار آن، نزدیک به ۶۰۰ حسینیه نیز میزبان مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خواهند بود.

اگرچه آمار تفکیکی از هیئت‌های ویژه نوجوانان و دانشجویان در دسترس نیست، اما بخش قابل توجهی از برنامه‌های فرهنگی و مذهبی محرم با محوریت نسل جوان در هیئت‌های مختلف استان برگزار می‌شود.

هیئت‌های شاخص البرز کدامند؟

در میان صدها هیئت فعال استان، برخی مجموعه‌ها به دلیل گستره فعالیت و حضور مداحان و سخنرانان شناخته‌شده، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند.

هیئت رزمندگان اسلام غرب کرج، هیئت انصار، هیئت محبان‌الرضا (ع)، نورالشهدا و هیئت رزمندگان اسلام شمال کرج از جمله هیئت‌های شاخص البرز به شمار می‌روند.

در این هیئت‌ها چهره‌هایی همچون سید جواد عرب، حسین پارسا، امام‌پور، مجید نقوی و امیرعلی قلندری در بخش مداحی و اجرای برنامه‌های مذهبی حضور دارند و مراسم عزاداری دهه نخست محرم را همراهی می‌کنند.

اجتماع شیرخوارگان حسینی در چهارم محرم

برنامه‌های محرم در البرز تنها به مراسم شبانه محدود نمی‌شود و اجتماعات بزرگ مذهبی نیز در دستور کار قرار دارد.

بر این اساس، مراسم جهانی شیرخوارگان حسینی امسال در چهارم ماه محرم و در مصلی بزرگ کرج برگزار خواهد شد. همچنین برنامه‌ریزی برای برگزاری تجمع بزرگ عاشورایی و مراسم شام غریبان در مناطق مختلف استان انجام شده است.

لازم به ذکر است؛ مراسمات استانی مذهبی مانند احلی من العسل، تجمع بزرگ عاشورایی، مراسم شام غریبان به دلیل شرایط خاص کشور با تایید و نایین تامین استان اطلاع رسانی می‌گردد.

هیئت‌های قدیمی همچنان فعال هستند

در کنار هیئت‌های بزرگ و شناخته‌شده، برخی هیئت‌های باسابقه استان نیز همچنان فعالیت مستمر دارند. هیئت حضرت رقیه (س) واقع در محدوده خیابان فروغی کرج از جمله هیئت‌های قدیمی و سنتی استان محسوب می‌شود که سال‌ها در برگزاری مراسم عزاداری نقش‌آفرینی کرده است.

میزبانی البرز از هزاران عزادار حسینی

فعالیت حدود ۵۰۰ هیئت مذهبی و ۶۰۰ حسینیه نشان‌دهنده گستردگی شبکه مردمی عزاداری در البرز است؛ ظرفیتی که هر ساله زمینه حضور هزاران نفر از عاشقان اهل بیت (ع) را در مراسم محرم و صفر فراهم می‌کند و استان را به یکی از کانون‌های مهم برگزاری آیین‌های سوگواری در کشور تبدیل کرده است.