پایش زنجیره تأمین کالاهای اساسی از بنادر تا شبکه توزیع هوشمند شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در نشست «تحلیل اثرات جنگ بر زنجیره غذا و راههای مقابله با آن» که در فرهنگستان علوم پزشکی برگزار شد، با اشاره به شرایط دشوار یکسال گذشته در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، گفت: مشکلاتی در بخش حملونقل و لجستیک، بهویژه در جابهجایی کالا از مزرعه به بازار و از انبارها به مراکز مصرف، ایجاد شد که بر زنجیره تأمین غذا اثر گذاشت.
وی با اشاره به تأثیر جنگ و برخی حوادث دیگر بر امنیت غذایی کشور افزود: در این مدت، با وجود محدودیتها و فشارها، اقدامات بهموقعی از سوی دولت و وزارت جهاد کشاورزی انجام شد و اصلاحاتی در روند ثبت سفارش و واردات کالاهای اساسی صورت گرفت.
فتحی با اشاره به اصلاحات انجام شده، اظهار کرد: با حذف برخی محدودیتها در ثبت سفارش، هر واردکنندهای که از نظر قانونی صلاحیت داشته باشد، میتواند کالا را وارد کند و ثبت سفارش نیز پس از ورود کالا انجام میشود؛ این اصلاحات موجب شد نهتنها کاهش واردات در ایام جنگ رخ ندهد، بلکه براساس گزارش وزارت اقتصاد، واردات کشور ۸ درصد افزایش یابد.
تغییر مبادی تأمین کالاهای اساسی
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات انجامشده برای حفظ امنیت غذایی گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه، کارگروهی برای تغییر مبادی تأمین کالاهای اساسی تشکیل شد و در کنار ظرفیت بنادر، از مرزهای زمینی نیز برای واردات استفاده شد.
وی افزود: حدود ۸۰ درصد کالاهای اساسی از طریق بنادر تأمین میشود، اما برای افزایش تابآوری زنجیره تأمین، مبادی دیگری نیز از جمله حمل زمینی کالا از ترکیه فعال شد.
افزایش هزینهها و فشار بر مصرفکننده
فتحی با بیان اینکه بخشی از افزایش قیمت کالاها ناشی از عوامل اقتصادی است، تصریح کرد: آزادسازی نرخ ارز، افزایش حقوق گمرکی، رشد هزینه حملونقل و افزایش دستمزدها، از مهمترین دلایل افزایش قیمت کالاهای اساسی بوده است.
وی گفت: وقتی کالا با نرخ ارز بالاتر تأمین میشود، طبیعی است که قیمت نهایی آن نیز افزایش یابد؛ از همین رو باید برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، ابزارهای حمایتی مانند کالابرگ تقویت شود تا دسترسی اقتصادی خانوارها به غذا حفظ شود.
نقش پدافند غیرعامل در تامین امنیت غذایی
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل در حوزه غذا گفت: پراکندگی انبارها و ذخایر استراتژیک در استانها و شهرستانها، نقش مهمی در جلوگیری از اختلال در تأمین کالا در شرایط بحرانی دارد.
وی همچنین با اشاره به آمار ضایعات محصولات کشاورزی افزود: بر اساس آمارهای رسمی، حدود ۳۳ درصد ضایعات و تلفات در زنجیره تولید و مصرف وجود دارد که کاهش آن نیازمند نوسازی ماشینآلات، توسعه سردخانهها و تقویت صنایع تبدیلی است.
فتحی از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای ایجاد رصدخانه هوشمند زنجیره تأمین خبر داد و گفت: از بنادر تا شبکه توزیع داخلی، کل زنجیره در حال پایش هوشمند است تا مدیریت کالا با دقت بیشتری انجام شود.
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