به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست تخصصی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس و اعضای کمیسیون و حضور مدیران، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی از جمله وزارت جهاد کشاورزی با محوریت حوزه آرد، ساماندهی حوزه آرد و نان و چالش‌های موجود در زنجیره تامین گندم تا سفره مردم مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

حاضران در این جلسه ضمن بررسی فرآیند استحصال سبوس و تأثیر آن بر سلامت و کیفیت نان، به واکاوی چالش‌های نظام توزیع و نظارت بر این کالا پرداختند.

موضوع قیمت‌گذاری نان و سبوس استحصالی و لزوم برقراری تعادل میان هزینه‌های تولید و قدرت خرید مصرف‌کننده از دیگر محورهای مهمی بود که در این جلسه به تفصیل به آن پرداخته شد. همچنین، وضعیت نانوایی‌های خانگی، نحوه فعالیت و ضرورت نظارت بر بهداشت و سهمیه آرد این واحدها مورد بررسی قرار گرفت تا راهکارهای قانونی برای ساماندهی آن‌ها اتخاذ شود.

در بخش دیگری از این نشست، گزارش‌هایی در خصوص نظام نظارت و پایش زنجیره تأمین ارائه شد و نمایندگان دستگاه‌های حاضر، بر ضرورت شفافیت در تخصیص سهمیه‌ها و جلوگیری از انحراف در شبکه توزیع تأکید کردند.

ارتقای بهره‌وری در واحدهای نانوایی و کاهش ضایعات نان از طریق بهبود کیفیت آرد نیز به عنوان یکی از اولویت‌های اجرایی مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

این جلسه با هماهنگی و حضور مدیران حوزه امور مجلس وزارت جهاد کشاورزی، مسئولان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مدیران شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) و کارشناسان اداره کل بازرسی برگزار شد و با تدوین مصوباتی جهت بهبود فرآیندهای نظارتی و اجرایی در حوزه گندم، آرد و نان به کار خود پایان داد.