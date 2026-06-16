خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: ماه محرم در لرستان همواره با جلوه‌هایی کم‌نظیر از ارادت مردم به ساحت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) همراه بوده است؛ از آیین‌های کهن و ماندگار عزاداری گرفته تا حضور گسترده هیئات مذهبی، مواکب مردمی و اجتماعات بزرگ عاشورایی که هر ساله این استان را به یکی از کانون‌های مهم برگزاری مراسم سوگواری سید و سالار شهیدان تبدیل می‌کند.

در این میان، آیین سنتی «گِل‌مالی» که به عنوان یکی از شاخص‌ترین نمادهای عزاداری مردم لرستان شناخته می‌شود، در کنار تعزیه، دسته‌روی‌ها، مراسم شیرخوارگان حسینی و برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی، جلوه‌ای ویژه به مناسبت‌های محرم و صفر در این استان می‌بخشد.

با نزدیک شدن به ایام محرم، دستگاه‌های فرهنگی، مذهبی و اجرایی استان نیز برنامه‌ریزی گسترده‌ای را برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم‌های عزاداری آغاز کرده‌اند.

سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یکی از متولیان اصلی حوزه تبلیغ و ترویج فرهنگ دینی، مسئولیت هماهنگی و پشتیبانی بخش مهمی از این برنامه‌ها را برعهده دارد و هر ساله با همکاری هیئات مذهبی، تشکل‌های مردمی، روحانیون، فعالان فرهنگی و رسانه‌ای، زمینه برگزاری صدها برنامه مذهبی و فرهنگی را در سراسر استان فراهم می‌کند.

امسال نیز بر اساس اعلام مسئولان، مجموعه‌ای گسترده از برنامه‌های فرهنگی، قرآنی، رسانه‌ای و آیینی از دهه نخست محرم تا اربعین حسینی در نقاط مختلف لرستان پیش‌بینی شده است؛ برنامه‌هایی که علاوه بر عزاداری‌های مرسوم، بخش‌های ویژه‌ای برای نوجوانان، دانش‌آموزان، بانوان، فعالان قرآنی، مواکب و گروه‌های مردمی در نظر گرفته و تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، پیام نهضت عاشورا را به نسل‌های مختلف منتقل کند.

در همین راستا، خبرگزاری مهر برای بررسی جزئیات برنامه‌های محرم و صفر در لرستان، گفت‌وگویی مشروح با حجت‌الاسلام محمدحسین وحیدی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان انجام داده است.

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی مهر با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان است.

حجت‌الاسلام محمدحسین وحیدی با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی شده برای دهه محرم و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار داشت: برای روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی برنامه‌های ویژه و متنوعی در سطح استان لرستان تدارک دیده شده است که با مشارکت هیئات مذهبی، نهادهای فرهنگی و اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

وی افزود: در همین راستا، اجرای تعزیه‌های مختلف در نقاط گوناگون استان در دستور کار قرار گرفته و این برنامه‌ها پس از اطلاع‌رسانی و هماهنگی‌های لازم در شهرستان‌ها و مناطق مختلف برگزار خواهد شد تا بخشی از فرهنگ عاشورایی و سنت‌های اصیل سوگواری در لرستان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

برگزاری آیین‌های ویژه در ایام محرم

اجرای تعزیه‌های مختلف در نقاط گوناگون استان در دستور کار قرار گرفته است

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم‌های شاخص در ایام محرم، بیان کرد: علاوه بر مراسم‌های مرسوم عزاداری، ویژه‌برنامه‌های متعددی برای این ایام پیش‌بینی شده که با حضور مردم و هیئات مذهبی برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام وحیدی ادامه داد: همچنین احتمال برنامه‌ریزی و اجرای ویژه‌برنامه‌ای با محوریت تشییع پیکر مطهر امام شهید پس از دهه نخست محرم وجود دارد که در صورت نهایی شدن، این مراسم با شکوه خاصی در استان لرستان برگزار خواهد شد و برنامه‌های ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته شده است.

برنامه‌های اختصاصی برای بانوان، مواکب و ایستگاه‌های مردمی

وی با تأکید بر نقش اقشار مختلف جامعه در برگزاری مراسم‌های محرم گفت: برنامه‌های ویژه‌ای برای حوزه بانوان طراحی و تدارک دیده شده است تا این قشر بتواند نقش مؤثر خود را در تبیین فرهنگ عاشورا و انتقال پیام نهضت حسینی ایفا کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان افزود: همچنین برای مواکب، ایستگاه‌های صلواتی و مجموعه‌های مردمی فعال در سطح استان برنامه‌ریزی‌های متنوعی صورت گرفته و تلاش شده است با هماهنگی و انسجام بیشتر، خدمات فرهنگی و مذهبی مناسبی به عزاداران حسینی ارائه شود.

تولید و پخش ویژه‌برنامه‌های رسانه‌ای محرم

حجت‌الاسلام وحیدی با اشاره به همکاری رسانه ملی در پوشش برنامه‌های محرم در لرستان، تصریح کرد: صداوسیمای مرکز لرستان نیز برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای تولید و پخش ویژه‌برنامه‌های محرم انجام داده است.

وی گفت: این ویژه‌برنامه‌ها با رویکرد تبیین معارف عاشورایی، انعکاس آیین‌های عزاداری و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی استان به صورت رسانه‌ای تولید و در ایام محرم و صفر پخش خواهند شد.

اجرای برنامه‌های ویژه برای نوجوانان و دانش‌آموزان

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان با تأکید بر اهمیت فعالیت‌های فرهنگی برای نسل جوان اظهار داشت: برنامه‌های ویژه‌ای برای دانش‌آموزان و نوجوانان پیش‌بینی شده است که در قالب‌های مختلف فرهنگی، معرفتی و تربیتی اجرا خواهد شد.

حجت‌الاسلام وحیدی افزود: هدف از اجرای این برنامه‌ها، آشنایی هرچه بیشتر نسل نوجوان با فرهنگ ایثار، شهادت و آموزه‌های نهضت عاشورا و تقویت هویت دینی و انقلابی آنان است.

برگزاری محافل قرآنی تا اربعین حسینی

وی در ادامه از برگزاری برنامه‌های قرآنی در سطح استان خبر داد و گفت: با حضور و مشارکت فعالان و چهره‌های قرآنی، محافل و برنامه‌های متنوع قرآنی در ایام محرم و صفر برگزار خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان خاطرنشان کرد: مجموعه برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و قرآنی پیش‌بینی شده برای محرم و صفر به گونه‌ای طراحی شده است که از دهه نخست محرم آغاز شده و تا اربعین حضرت سیدالشهدا (ع) استمرار داشته باشد.

حجت‌الاسلام وحیدی تأکید کرد: تلاش شده است با هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی، هیئات مذهبی، مواکب، رسانه‌ها و فعالان مردمی، برنامه‌هایی اثرگذار و متناسب با شأن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در سراسر استان لرستان برگزار شود و این جریان فرهنگی و معنوی تا اربعین حسینی تداوم یابد.

پیش‌بینی برگزاری حدود هزار برنامه فرهنگی و مذهبی در محرم

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان با اشاره به گستردگی برنامه‌های پیش‌بینی شده در ماه محرم، گفت: در مجموع نزدیک به یک‌هزار برنامه فرهنگی، مذهبی و آیینی برای ماه محرم در سطح استان تدارک دیده شده است که بخش قابل توجهی از آنها با مشارکت هیئات مذهبی، تشکل‌های مردمی و مجموعه‌های فرهنگی برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام وحیدی افزود: در کنار این برنامه‌های عمومی، برای برخی مناسبت‌ها و ایام شاخص محرم برنامه‌ریزی ویژه‌ای صورت گرفته و تلاش شده است برنامه‌هایی متناسب با شأن و جایگاه این ایام در سطح استان اجرا شود.

برگزاری اجتماع «احلی من العسل» در روز حضرت قاسم(ع)

وی با اشاره به برنامه‌های ویژه نوجوانان در دهه نخست محرم، اظهار داشت: یکی از برنامه‌های شاخص امسال، اجتماع بزرگ «احلی من العسل» به مناسبت شهادت حضرت قاسم بن الحسن (ع) است که در روز منسوب به این شهید نوجوان کربلا، یعنی ششم محرم، برگزار خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان بیان کرد: این برنامه با محوریت نوجوانان و با هدف تبیین الگوهای ایثار، شجاعت و ولایت‌مداری در میان نسل جوان اجرا می‌شود.

اجرای ویژه برنامه‌های تاسوعا و عاشورا در سراسر استان

حجت‌الاسلام وحیدی با اشاره به برنامه‌های روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی، گفت: ویژه‌برنامه‌های متعددی برای این دو روز نهضت عاشورا پیش‌بینی شده که از جمله آنها می‌توان به مراسم تاسوعای حسینی، اجتماع هیئات در تاسوعا و عاشورا، آیین سنتی گل‌مالی، مراسم ظهر عاشورا و برنامه‌های مختلف عزاداری اشاره کرد.

وی افزود: این برنامه‌ها با حضور گسترده هیئات مذهبی، عزاداران حسینی و اقشار مختلف مردم در نقاط مختلف استان برگزار خواهد شد.

تعزیه‌خوانی ویژه عصر تاسوعا و روز عاشورا

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان با اشاره به جایگاه تعزیه در فرهنگ مذهبی لرستان، تصریح کرد: اجرای مجالس تعزیه از دیگر برنامه‌های شاخص استان در ایام محرم خواهد بود که به صورت ویژه در عصر تاسوعا و همچنین روز عاشورای حسینی برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این آیین‌های نمایشی مذهبی با هدف بازخوانی وقایع کربلا و انتقال مفاهیم عاشورایی به نسل جوان در نقاط مختلف استان اجرا خواهند شد.

آیین شیرخوارگان حسینی و بزرگداشت حضرت علی‌اصغر(ع)

حجت‌الاسلام وحیدی در ادامه به برنامه‌های ویژه کودکان و خانواده‌ها اشاره کرد و گفت: آیین جهانی شیرخوارگان حسینی نیز در صورت فراهم بودن شرایط، امسال در لرستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: همچنین برای روز هفتم محرم که به نام حضرت علی‌اصغر (ع) نامگذاری شده است، برنامه‌ای ویژه پیش‌بینی شده که احتمالاً در روز جمعه برگزار خواهد شد و با حضور خانواده‌ها، مادران و کودکان همراه خواهد بود.

برنامه‌های شاخص محرم تا اربعین ادامه دارد

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان با تأکید بر تداوم برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در استان گفت: مجموعه این برنامه‌های شاخص در کنار صدها برنامه دیگر، بخشی از اقدامات پیش‌بینی شده برای ایام محرم و صفر است که با هدف ترویج فرهنگ عاشورا، تعمیق معرفت دینی و تقویت مشارکت مردمی برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام وحیدی یادآور شد: برنامه‌های محرم در لرستان محدود به دهه نخست نخواهد بود و این حرکت فرهنگی و معنوی تا اربعین حسینی با اجرای برنامه‌های متنوع مذهبی، قرآنی و فرهنگی ادامه پیدا خواهد کرد.