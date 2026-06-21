فرماندار رشت: مراسم محرم باید نماد نظم، امنیت و انسجام اجتماعی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی، با اشاره به جایگاه ویژه این ایام در جهان اسلام، اظهار کرد: مراسم‌های عزاداری محرم علاوه بر پاسداشت فرهنگ و تفکر عاشورا و نهضت حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، نمادی از همراهی، وحدت و هم‌افزایی میان مسلمانان است.

حضور پیروان ادیان دیگر در مراسم محرم

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته، اقشار مختلف مردم و حتی پیروان سایر ادیان در این مراسم‌ها حضور یافته‌اند، تصریح کرد: این حضور گسترده، نشان‌دهنده تأثیرگذاری پیام انسانی و معنوی عاشورا فراتر از مرزهای مذهبی است.

فرماندار رشت با اشاره به شرایط خاص برگزاری مراسم محرم امسال و همزمانی آن با ایام تشییع رهبر شهید، افزود: در کنار اتفاقات اخیر و برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید در ایام دهه دوم محرم، باید از فرصت شکل‌گرفته برای تقویت وحدت و انسجام اجتماعی استفاده کنیم و این روحیه همدلی را در جامعه استمرار ببخشیم.

ضرورت نظارت بهداشتی بر مواکب و توزیع نذورات

میرغضنفری با تأکید بر اهمیت حفظ سلامت عزاداران، رعایت دقیق ضوابط بهداشتی در مواکب و محل‌های توزیع نذورات را ضروری دانست و گفت: با توجه به گرمای هوا، نگهداری نامناسب مواد غذایی می‌تواند سلامت مردم را به خطر بیندازد؛ از این رو دستگاه‌های مسئول به‌ویژه حوزه بهداشت و درمان باید بدون هیچ‌گونه اغماض بر روند تهیه، نگهداری و توزیع غذا نظارت داشته باشند.

وی بر ضرورت هماهنگی هیئات مذهبی با نیروهای انتظامی و پلیس راهور تأکید کرد و گفت: تجربه حوادث تلخ گذشته نشان داده است که برگزاری دسته‌روی‌ها بدون هماهنگی‌های لازم می‌تواند خطرآفرین باشد و مسئولان هیئات باید هماهنگی‌های لازم را با مراجع ذی‌ربط انجام دهند.

برگزاری نماز ظهر عاشورا در میدان شهرداری رشت

فرماندار رشت با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین پیام‌های قیام امام حسین(ع)، اصلاح جامعه و احیای ارزش‌های دینی است، گفت: اقامه نماز ظهر عاشورا به‌عنوان یکی از جلوه‌های مهم این پیام، امسال نیز با حضور هیئات مذهبی و عزاداران در میدان شهرداری رشت برگزار خواهد شد.

میرغضنفری در پایان با تأکید بر همکاری تمامی دستگاه‌ها و متولیان برگزاری مراسم محرم، خاطرنشان کرد: برگزاری منظم، ایمن و باشکوه مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی نیازمند مشارکت و هماهنگی همه بخش‌ها است.