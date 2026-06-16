نمایشگاه فرهنگی و مذهبی «سوگ سرخ» در بنک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین نمایشگاه بزرگ فرهنگی و مذهبی «سوگ سرخ» عصر سهشنبه با حضور حجتالاسلام محمودی امام جمعه کنگان، فرمانده سپاه شهرستان، جمعی از مسئولان، خانوادههای معظم شهدا و اقشار مختلف مردم در شهر بنک افتتاح شد.
امام جمعه کنگان در حاشیه این مراسم با تقدیر از حضور و همراهی مردم، اظهار داشت: درود بر مردمی که با حضور آگاهانه خود در صحنههای مختلف، آرمانهای امام و شهدا را زنده نگه داشتهاند.
حجتالاسلام محمود محمودی افزود: امروز دنیا به خوبی دریافته است که ملت ایران با تکیه بر فرهنگ عاشورا، روحیه مقاومت و ایستادگی را از مکتب سیدالشهدا(ع) آموخته و در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان تسلیم نشده است.
امام جمعه کنگان ادامه داد: حضور در مجالس حسینی، هیئتهای مذهبی و نمایشگاههایی همچون «سوگ سرخ» نقش مهمی در انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و عزت به نسلهای مختلف جامعه دارد.
وی خاطرنشان کرد: ملت ایران با تأسی از قیام امام حسین(ع) در میدانهای مختلف، از جمله عرصههای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، عزت، اقتدار و استقلال خود را حفظ کرده و در برابر دشمنان ایستادگی کرده است.
محمود هوشیار در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایشگاه «سوگ سرخ» با هدف ترویج فرهنگ عاشورا، تبیین نهضت امام حسین(ع)، انتقال مفاهیم دینی و ارزشی به نسل جوان و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت برپا شده است.
وی افزود: این نمایشگاه تا ۲۵ محرمالحرام پذیرای علاقهمندان خواهد بود و در طول برگزاری آن، برنامههای متنوع فرهنگی و مذهبی پیشبینی شده است.
هوشیار با اشاره به برنامههای شاخص این دوره از نمایشگاه گفت: برگزاری مراسم تعزیه در روز عاشورای حسینی و اجرای برنامههای فرهنگی و مذهبی از مهمترین برنامههایی است که در این مجموعه برگزار خواهد شد.
یازدهمین نمایشگاه فرهنگی و مذهبی «سوگ سرخ» تا ۲۵ محرم در شهر بنک دایر بوده و میزبان علاقهمندان، خانوادهها و جوانان خواهد بود.
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